Brave s’associe à BitPay pour démocratiser les paiements en cryptomonnaies

Les utilisateurs du service de paiements en cryptomonnaies BitPay peuvent maintenant utiliser leur wallet Brave pour procéder à des achats. Cela pourrait permettre d’accélérer les paiements en cryptos chez plus de 250 commerçants.

Brave Wallet intègre maintenant les services de BitPay

Brave Wallet, le portefeuille du célèbre navigateur Web du même nom, intègre désormais BitPay, l’un des services de paiements en cryptomonnaies les plus développés :

Go shopping with Brave Wallet, powered by @BitPay! Brave Wallet can now be used to buy goods and services at over 250 retailers. pic.twitter.com/GFoeBR6ZEh — Brave Software (@brave) May 23, 2023

Stephen Pair, le PDG de BitPay, a salué cette collaboration :

« BitPay applaudit l’adoption par Brave du protocole BitPay. Grâce au travail acharné et au dévouement de l’équipe Brave, nous sommes en mesure de promouvoir la qualité des paiements en ligne et en magasin pour les clients et les commerçants qui souhaitent tirer parti des avantages des paiements crypto. »

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs auront à sélectionner BitPay comme option de paiement sur les sites Web éligibles, puis choisir Brave Wallet. Il s’agira alors de connecter sur le portefeuille et de procéder au règlement avec l’une des 13 cryptomonnaies prises en charge par le service.

À ce jour, Brave revendique plus de 57 millions d’utilisateurs, et prend en charge plus de 100 réseaux sur son portefeuille.

De son côté, James Mudgett, vice-président des produits Web3 de Brave, a rebondi sur le fait que cela pourrait encourager l’adoption de cryptomonnaies en tant que moyen de paiements dans des achats du quotidien :

« Avec cette nouvelle intégration de BitPay, nous élargissons l’utilité de Brave Wallet et facilitons plus que jamais à nos utilisateurs de dépenser leur crypto dans des biens et services du monde réel. »

BitPay : un service de plus en plus complet

Fondé en 2011, BitPay a véritablement lancé son service de paiements en 2017, qui est aujourd’hui disponible dans plus de 229 pays.

En plus de Brave, la fonctionnalité peut être alimentée grâce à plus de 100 portefeuilles de cryptomonnaies différents, dont MetaMask, Coinbase Wallet ou encore Trust Wallet.

Du côté des entreprises qui acceptent BitPay, la société en compte plus de 250 sur son site Web. Les secteurs sont très variés, allant de la mode au voyage, en passant par l’alimentaire et les jeux vidéo. Ainsi, nous pouvons y retrouver des noms tels que GameStop, Burger King, Ralph Lauren ou bien Spotify. Le service peut aussi bien être utilisé pour des achats directs que pour des cartes-cadeaux.

Du côté des commerçants, la solution de BitPay permet d’accepter les cryptomonnaies. Ces paiements peuvent ensuite être conservés tels quels, convertis en monnaies fiduciaires afin qu’elles soient virées sur un compte bancaire, ou un mixte de ces deux options.

Au fil des ans, nous voyons de plus en plus de solutions similaires se développer, témoignant ainsi d’une adoption plus large allant au-delà de l’aspect spéculatif.

Sources : Communiqué de presse

