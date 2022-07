Quels sont les meilleurs navigateurs crypto disponibles en 2022 ?

De Google Chrome à Safari en passant par Mozilla Firefox et Microsoft Edge, nous utilisons les navigateurs Web tous les jours. Ces dernières années, un nouveau type de navigateur est apparu avec l'émergence des technologies du Web3 : les navigateurs crypto comme Brave, Opera Crypto Browser ou encore Osiris Browser. Qu'est-ce qu'un navigateur crypto ? Quels sont leurs avantages ? Découvrez notre top 3 des meilleurs navigateurs crypto.

Qu'est-ce qu'un navigateur crypto ?

Un navigateur crypto, aussi désigné comme un navigateur basé sur la blockchain, est un terme faisant référence à un navigateur Web supportant les technologies du Web 3.0 et ses applications comme la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFTs).

Ce nouveau type de navigateur sert de pont et d'interface entre l'expérience du Web 2.0 telle que nous la connaissons et l'Internet décentralisé rendu possible par les outils du Web 3.0.

Les navigateurs crypto comportent ainsi des fonctionnalités centrées sur le Web 3.0 et associent la navigation Internet classique à l'accès aux applications décentralisées (dApps).

Ces navigateurs jouent un rôle crucial dans la démocratisation de l'Internet décentralisé. À l'heure de l'écriture de ces lignes, très peu de navigateurs ont été conçus avec l'intention de soutenir le Web 3.0 et de rendre accessibles ces technologies au plus grand nombre, sans avoir nécessairement des connaissances pointues dans le domaine.

En effet, la majorité des individus ne savent pas exactement comment fonctionne le Web 2.0, mais ils sont capables d'interagir avec grâce aux navigateurs Web qui rendent son utilisation simple et intuitive.

Les navigateurs crypto ont un but similaire pour le Web 3.0, et sont par conséquent particulièrement indiqués pour les individus s'intéressant aux cryptomonnaies, aux tokens non fongibles et surtout à la finance décentralisée grâce à l'intégration de nombreuses fonctionnalités délaissées par les navigateurs classiques tels que Chrome, Firefox ou Safari.

Quels sont les avantages à utiliser un navigateur crypto ?

Ceci est une question légitime, et la réponse tient en la possibilité de naviguer sur le Web 3.0, ce qui offre un certain nombre d'avantages.

Les navigateurs Web traditionnels ne sont pas idéaux pour ceux qui interagissent avec des services liés à la blockchain. Ces derniers ont un modèle économique basé sur la vente des données des utilisateurs, et nous observons régulièrement des failles dans la protection de ces dernières.

Les navigateurs crypto se concentrent précisément sur la confidentialité des données et l'importance de celles-ci. Il s'agit d'une des forces majeures de ces derniers.

Ainsi, cet accent mis sur la navigation décentralisée permet d'avoir une expérience utilisateur plus sûre. Certaines fonctionnalités sont très pratiques. Par exemple, la plupart des crypto-navigateurs proposent un VPN intégré afin de protéger votre adresse IP sur les serveurs publics. Lors de vos interactions avec une plateforme d'échange ou toute autre application, votre activité sera ainsi dissimulée et le trafic de votre appareil sera chiffré.

Une autre fonctionnalité très intéressante proposée par les navigateurs crypto est l'intégration native d'un bloqueur de publicités et de cookies. Ainsi, les données de l'utilisateur sont protégées et la confidentialité de ces dernières est assurée. L'expérience est donc davantage anonyme et non intrusive.

Cela permet par la même occasion de rendre ces navigateurs plus rapide et performant lors de l'utilisation, puisqu'ils sont délestés de toutes les publicités et trackers.

Généralement, un navigateur crypto propose également un portefeuille numérique natif. Ce dernier, configurable directement depuis le navigateur crypto, permet d'acheter, recevoir, envoyer, stocker et échanger des cryptomonnaies.

C'est également un portail d'accès vers les différentes applications décentralisées (dApps) et la finance décentralisée (DeFi).

Enfin, les crypto navigateurs proposent généralement une intégration native de l'InterPlanetery File System (IPFS), un réseau de partage de fichiers distribué du Web 3.0, autrement dit une infrastructure pour les données du Web décentralisé.

Ainsi, les utilisateurs de crypto-navigateurs peuvent accéder facilement au contenu hébergé sur IPFS directement avec les adresses ipfs://, et ce sans utiliser d'extensions Web.

Récapitulatifs sur les avantages des crypto navigateurs

Voici un tableau récapitulatif et non exhaustif des avantages proposés par les crypto navigateurs :

Navigateur Web classique Navigateur crypto Portefeuille numérique natif Non Oui VPN natif Non Oui Accès aux dApps et à la DeFi de manière native Non Oui Bloqueur de publicité natif Non Oui Bloqueur de cookie natif Non Oui Intégration native d'IPFS Non Oui

Pour conclure, un navigateur crypto offre les mêmes fonctionnalités qu'un navigateur Web traditionnel, avec l'ajout d'outils liés aux cryptomonnaies et au Web 3.0 de manière native.

Il est bon de préciser que des extensions peuvent effectivement être installées sur des navigateurs Web classiques pour obtenir des résultats similaires, mais cela manque de praticité, de sécurité et surtout, les extensions ralentissent les navigateurs.

Vous vous êtes maintenant décidé à utiliser un crypto navigateur, mais vous ne savez pas lequel choisir. Cet article est là pour aiguillier avec une présentation succincte des trois meilleurs crypto navigateurs. En voici un bref comparatif avant de plonger dans les détails :

Brave Opera Crypto Browser Osiris Browser Système d'exploitation Windows, MacOS, Linux, Android et iOS Windows, MacOS, Android et iOS Windows, Android et iOS Portefeuille natif Brave Wallet Opera Crypto Wallet Metawallet Bloqueur de publicité et de cookies Oui Oui Oui VPN intégré Seulement sur mobile Oui Non Accès direct à un portail DeFi Non Ape Board dAppstore

Brave, un navigateur crypto autour de son token BAT

Disponible sur tous les systèmes d'exploitation, Brave est sûrement le navigateur crypto le plus célèbre du Web 3.0. Pour cause, il est le premier navigateur crypto à avoir jamais existé. Basée sur l'infrastructure de Google Chrome (Chromium), Brave se concentre notamment sur la confidentialité des données.

C'est pour cette raison que Brave ressemble beaucoup à Chrome dans son design. Mais la comparaison s'arrête ici puisque Brave est un crypto navigateur.

Ce navigateur crypto possède tous les avantages mentionnés plus haut, tel que le Brave Wallet intégré nativement. Il s'agit d'un portefeuille supportant toutes les blockchains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), donc la BNB Chain, Fantom ou encore Avalanche, ainsi que toutes les solutions de layer 2 d'Ethereum comme Polygon.

Figure 1 : Aperçu du Brave Wallet sur navigateur crypto Brave

Il convient de préciser qu'à l'heure de l'écriture de ces lignes, seules les versions mobiles de Brave proposent un VPN intégré nativement. Les versions sur ordinateurs n'en possèdent pas.

La véritable particularité de Brave réside dans son système économique concernant les publicités et sa cryptomonnaie native : le BAT.

Concrètement, les utilisateurs de Brave ont le choix d'activer ou non l'apparition de publicités lors de leur navigation. En échange, ceux-ci seront rémunérés en tokens BAT. Ces publicités sont basées sur les intérêts de l'utilisateur, mais ces données restent confidentielles et ne quittent jamais le navigateur.

Les utilisateurs ont également la possibilité de réaliser des dons en tokens BAT pour soutenir des individus ou un site Internet directement depuis le navigateur. Il est cependant nécessaire de s'être enregistré en tant que créateur pour pouvoir recevoir ces pourboires.

Opera Crypto Browser, un navigateur Web 3.0 sur mesure

Opera est déjà un nom reconnu dans le domaine des navigateurs Web traditionnels. L'entreprise derrière ce projet, Opera Software, a lancé en janvier 2022 son propre navigateur dédié aux cryptomonnaies : Opera Crypto Browser.

Disponible sur tous les systèmes d'exploitation, ce nouveau venu a fait sensation grâce aux nombreuses fonctionnalités qu'il propose.

Opera Crypto Browser intègre notamment tous les éléments mentionnés précédemment. Un portefeuille natif non custodial, l'Opera Crypto Wallet, est disponible. Celui-ci supporte à l'heure de l'écriture de ces lignes les blockchains Ethereum, Polygon, Bitcoin et la BNB Chain.

Outre l'intégration native de Telegram et Discord directement sur le navigateur, un onglet intitulé « Crypto Corner » est proposé. Celui-ci agrège les dernières actualités relatives à l'industrie des cryptomonnaies. Il donne également la possibilité de paramétrer cette page en affichant en temps réel le cours de 5 cryptomonnaies ainsi que d'autres statistiques clés.

D'autres fonctionnalités intéressantes y sont disponibles, telles que des contenus éducatifs relatifs aux cryptomonnaies, un calendrier affichant les airdrops et évènements à venir et même des collections de tokens non fongibles (NFTs).

L'Opera Crypto Browser se démarque également par la proposition d'un VPN sur tous les supports, mobile et ordinateur.

Enfin, un accès vers la finance décentralisée (DeFi) est nativement intégré au navigateur via Ape Board, une interface recensant 398 protocoles de la DeFi sur 36 blockchains différentes, de quoi ravir les adeptes du Web 3.0.

Figure 2 : Aperçu de Ape Board sur Opera Crypto Browser

Il suffit de cliquer sur un protocole pour y accéder. La plupart des protocoles opérants sur Ethereum et la BNB Chain vous permettent d'ailleurs de connecter directement votre portefeuille Opera en un clic. Ape Board est ainsi très pratique pour les utilisateurs de la DeFi.

Enfin, les partenaires d'Opera Crypto Browser sont nombreux : Polygon, Celo, Solana, Ethereum Name Service (ENS) et bien d'autres, dans l'objectif de collaborer et proposer à terme l'expérience Web 3.0 ultime sur un navigateur.

Osiris Browser, un navigateur crypto basé sur la blockchain Acent

Disponible sur mobile (iOS et Android) ainsi que sur Windows, Osiris Browser est un crypto navigateur hongkongais développé par Acent et basé sur la blockchain du même nom. Il s'agit du dernier entrant pour ce type de produit, alors comment se positionne-t-il face à Brave et Opera Crypto Browser ?

Osiris Browser, comme les deux autres, propose la plupart des avantages mentionnés précédemment. Un portefeuille natif y est intégré (seulement sur Windows à l'heure de l'écriture de ces lignes) : le Metawallet. Celui-ci supporte les blockchains TRON et Ethereum, et est donc compatible avec les applications décentralisées (dApps) de ces dernières.

Figure 3 : Aperçu de Metawallet sur Osiris Browser

Ce crypto navigateur utilise Osiris Armor, qui peut être activé ou désactivé à tout moment. Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de bloquer les publicités ainsi que les cookies.

Une particularité d'Osiris provient de pouvoir choisir à la volée le moteur de recherche utilisé lors d'une recherche, que ce soit Quant, Google, Duckduckgo, Bing ou encore Yahoo.

Enfin, Osiris Browser intègre dAppstore, un portail depuis lequel il est possible d'accéder directement à n'importe quelle application décentralisée en un clic, comme Axie Infinity, PancakeSwap, OpenSea ou encore des plateformes comme Binance.

Cependant, face à la concurrence, Osiris Browser semble être le navigateur possédant le moins de fonctionnalités. À l'heure de l'écriture de ces lignes (juin 2022), l'expérience sur mobile est peu concluante. Le portefeuille Metawallet n'est toujours pas disponible, de même que le VPN natif.

Ainsi, si vous comptez vous diriger vers ce navigateur crypto, nous vous suggérons de n'utiliser pour l'instant que la version Windows. Osiris Browser n'en est qu'à ses débuts et il sera intéressant de voir les nouvelles fonctionnalités qui y seront intégrées au fil du temps.

Conclusion sur les crypto navigateurs

Les navigateurs cryptos en sont encore à leurs balbutiements. Il en existe encore très peu à ce jour, et deux sur les trois crypto navigateurs présentés dans cet article ont vu le jour il y a moins d'un an.

Quoi qu'il en soit, ce sont des alternatives très intéressantes aux navigateurs classiques, pour peu que vous vous intéressiez à l'écosystème entourant les cryptomonnaies ainsi qu'à la protection et la confidentialité de vos données.

Le Web 3.0 est encore une technologie émergente et à mesure que l'adoption du secteur augmente, il est probable que les crypto navigateurs prennent de plus en plus d'importance pour se poser en tant qu'alternative crédible.

Il convient cependant de nuancer cette conclusion puisque rien n'empêche les navigateurs les plus populaires, à savoir Google Chrome (64 % de part de marché) et Safari (19 % de part de marché), d'opérer dans le futur un tournant dans leur stratégie pour s'adapter aux besoins du Web 3.0 avec leur propre modèle économique, comme Opera le fait déjà.

Malgré cette éventualité qui guette la survie des crypto navigateurs actuels, Brave, Opera Crypto Browser et Osiris Browser bénéficient tout de même d'une certaine longueur d'avance dans le domaine.

