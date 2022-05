Le wallet de Brave prend désormais en charge la blockchain Solana (SOL)

Le wallet natif du navigateur Web Brave, permet maintenant l’utilisation de la blockchain Solana (SOL). Cette nouveauté, arrivée ce lundi avec la version 1.39, fait franchir une étape supplémentaire au navigateur axé sur le Web3 et la confidentialité :

Today’s desktop release (1.39) brings Web3 updates for #BraveWallet & @AttentionToken, including first steps of our @Solana integration.

Buy, sell & store $SOL and SPL in Brave Wallet

Buy $SOL & more via @RampNetwork

Use $BAT on Solana, @Ethereum & EVM chains

Blog in thread👇 pic.twitter.com/jAn3dQPQYL

— Brave Software (@brave) May 24, 2022