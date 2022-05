Binance Loans propose désormais l'ADA et l'AVAX en tant qu’actifs collatéraux

Binance ajoute l’ADA et l’AVAX en tant qu’actifs collatéraux

Dans un article publié sur son blog le 25 mai dernier, le célèbre exchange crypto Binance annonce qu’il ajoute les cryptomonnaies ADA et AVAX en tant qu’actifs collatéraux sur sa plateforme Binance Loans. Cela signifie que ces cryptos pourront être utilisées en tant que garantie lorsqu’un utilisateur souhaite faire un prêt.

Mais la différence est qu’en contractant un prêt ayant l’ADA ou l’AVAX comme actif collatéral, ces derniers pourront être stakés afin de réduire les intérêts.

Autrement dit, les actifs collatéraux utilisés pour emprunter sont déposés dans un portefeuille spécifique pour soutenir le fonctionnement du réseau blockchain de la cryptomonnaie. En contrepartie de cette immobilisation, l’utilisateur reçoit des récompenses qui lui permettent de réduire les taux d’intérêts de son prêt.

Binance Loans se développe très activement

Binance Loans est un service lancé par la plateforme qui permet d’emprunter certaines cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC), l’Ether (ETH) ou le Binance Coin (BNB) pour une durée limitée, en général pas plus de 180 jours, soit 6 mois. Il suffit simplement d’avoir un compte Binance pour emprunter.

Comme un contrat de prêt, les utilisateurs souhaitant emprunter doivent utiliser des garanties qui se traduisent par l’immobilisation de certaines de leurs cryptomonnaies. Binance a ajouté l’ADA et l’AVAX pour diversifier les monnaies utilisées en garantie, et ainsi offrir un service plus complet.

On rappellera qu’il faut distinguer ce service d’emprunt de Binance de la finance décentralisée (DeFi). On parle ici plutôt de CeFi, le service reposant sur une plateforme centralisée. Les utilisateurs peuvent gagner en sécurité avec ce type de prêts, mais les conditions sont en général plus rigides.

