Bitpanda lance son service de staking avec 11 cryptomonnaies

Bitpanda a toujours eu pour ambition de faciliter l’accès des utilisateurs à la cryptomonnaie. Étant à l’écoute de sa communauté, la plateforme a décidé de donner accès au staking à ses 3 millions d’utilisateurs.

Cette fonctionnalité qui était la plus demandée par les internautes est dès maintenant disponible sur l’application et le site de Bitpanda.

“But Bitpanda, you always say it’s coming soon, when is soon?”

Soon is now. pic.twitter.com/DJkt1j5GuA

— Bitpanda (@bitpanda) May 10, 2022