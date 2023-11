Bitcoin (BTC) : 50% du hashrate vient d’entités surveillées par le gouvernement – Quels sont les risques ?

Le mining de Bitcoin (BTC) est-il trop concentré autour d’une poignée d’acteurs ? Oui, selon plusieurs analystes, qui notent que la majorité du hashrate est désormais originaire de deux pools majeurs. Quels risques cela peut-il représenter ?

Le mining de Bitcoin (BTC) est-il trop concentré ?

L’analyste Chris Blec a publié cette semaine un court rapport, qui montre comment le hashrate du réseau Bitcoin est contrôlé. À l’heure actuelle, il est concentré autour de deux pools de mining majeurs : Foundry USA et Antpool, qui rassemblent plus de la moitié du hashrate. 3 autres acteurs majeurs se partagent plus d’un quart du hashrate : F2Pool, Binance Pool, ainsi que viaBTC :

Répartition du hashrate de Bitcoin par pool de mining

Pour rappel, les pools de mining, ou pools de minage, sont progressivement devenus la norme sur le réseau Bitcoin, au fur et à mesure de son évolution. La puissance requise pour créer un bloc étant désormais trop élevée pour pouvoir miner en solo, les acteurs rejoignent des « bassins » de minage, qui permettent de mettre en commun les ressources.

Une concentration trop importante ?

Le premier risque lié à cela, c’est bien sûr celui de la concentration. Si deux entités contrôlent plus de la moitié de la puissance utilisée pour miner du Bitcoin, cela veut dire qu’une faille de l’un d’entre eux affecte profondément le réseau. Par ailleurs, ces entités étant centralisées, elles ont de facto un pouvoir sur la cryptomonnaie. En 2020, un pool de mining avait ainsi créé la polémique en commençant à ne plus traiter les transactions provenant de portefeuilles blacklistés.

Pour beaucoup, cela donne donc à des entités un pouvoir de censure très important, alors que le réseau Bitcoin a justement été créé pour être incensurable. Il est probable que Satoshi Nakamoto n’ait à sa création pas imaginé que le réseau prendrait une ampleur telle, et donc que les mineurs individuels seraient progressivement écartés.

Le risque lié aux gouvernements et aux régulations

Le second risque majeur selon Chris Blec, c’est celui qui est lié aux gouvernements. Foundry USA et AntPool sont des entités régulées. En tant que telles, elles sont donc soumises aux régulations, contrôles et demande du gouvernement auquel elles appartiennent :

« Le gouvernement a une identification, une visibilité et un contrôle sur plus de 50% des mineurs de Bitcoin (par hashrate). »

Selon l’analyste, cela influence en soi la décentralisation du réseau, et surtout cela le soumet aux demandes des gouvernements, soit l’inverse de la raison pour laquelle il a été créé. Par ailleurs, ces deux mining pool majeurs mettent en place des « KYC », c’est-à-dire des vérifications d’identité. Les utilisateurs sont donc identifiés, et de nombreuses données personnelles sont collectées. Selon Chris Blec, tout cela pose donc question :

« La communauté Bitcoin a besoin de discuter de cela de manière urgente. »

Un réseau qui a été créé de cette manière

Comme l’ont souligné plusieurs commentateurs, le problème réside cependant dans la manière même dont est construit Bitcoin. Les « grandes entités » sont davantage récompensées, et en grandissant, le réseau se centralise naturellement autour de ceux qui ont la puissance nécessaire pour continuer à produire des blocs.

L’avantage de Bitcoin, c’est cependant qu’il s’agit d’un réseau de paiement particulièrement résilient et adaptable. On l’a déjà vu lors de l’interdiction du mining par la Chine, qui produisait jusque là le plus de hashrate au niveau mondial. La cryptomonnaie – et les mineurs – ont su s’adapter et trouver de nouveaux territoires.

Reste que c’est un point qui pose question : le réseau Bitcoin peut-il prendre l’ampleur espérée par ses défenseurs, et maintenir ses idéaux de décentralisation ? Au sein de l’écosystème, le sujet fait déjà débat depuis longtemps.

Source : Chris Blec via X

