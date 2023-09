La Banque de France s'inspire de la DeFi pour utiliser des MNBC avec des institutionnels

La Banque de France, accompagnée de plusieurs institutions financières internationales, a réalisé des expériences pour faire interagir des monnaies numériques de banques centrales (MNBC) avec des protocoles de finance décentralisée (DeFi). D'après l'institution française, les teneurs de marchés automatisés (AMM) utilisés dans la DeFi possèdent des caractéristiques intéressantes. Tour d'horizon sur ce qu'il faut retenir de ces expériences.

Une 1ère réconciliation entre le Web3 et la finance traditionnelle ?

À cause de leurs particularités disruptives, les blockchains et leurs innovations sous-jacentes ont précédemment fait l'objet de nombreuses critiques par certains acteurs de la finance traditionnelle. Toutefois, un pas en avant vient d'être réalisé par un groupe d'institutionnels européens et singapouriens.

Dans un projet mené par la Banque des règlements internationaux, les banques centrales de France, de Suisse et de Singapour ont collaboré à travers des expériences liant les monnaies numériques de banques centrales (MNBC) et la finance décentralisée (DeFi).

L'objectif principal de l'opération était de réaliser des transactions à l'international avec une MNBC dédiée spécifiquement au commerce de gros. Pour cela, le processus devait respecter 3 éléments clés :

une norme commune de token sur une blockchain publique ;

des bridges pour transférer les MNBC d'un réseau à l'autre ;

et un teneur de marché automatisé (AMM) ;

De plus, selon Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France, les AMM de la finance décentralisée s'avèrent intéressants dans le cadre d'un marché permettant d'échanger des devises numériques :

« Le projet Mariana fournit également une analyse approfondie des possibilités que peuvent ouvrir les teneurs de marché automatisés pour un marché des changes fondé sur la DLT. Il reste de nombreuses voies à explorer pour améliorer les paiements transfrontières : Mariana constitue la pierre angulaire de l’ambition des autorités publiques dans ce domaine. »

MNBC - Leur développement fait débat en Europe

Bien que les monnaies numériques de banques centrales ne fassent pas l'unanimité, les institutions financières européennes continuent d'avancer sur la question de l'euro numérique.

En juin dernier, de grandes déclarations avaient été faites par la Banque de France. François Villeroy de Galhau, l'actuel gouverneur de la banque centrale, avait annoncé le « Cash+ », nouveau nom de l'euro numérique, dont le déploiement public est prévu courant 2027.

Sur la question des données personnelles et de la censure potentielle de l'institution, des doutes persistent. Plus qu'un moyen de concurrencer les stablecoins, cet euro numérique est régulièrement mis en avant par ses défenseurs pour ses potentiels bienfaits contre le blanchiment d'argent.

Est-ce là un argument assez convaincant pour diminuer une nouvelle fois la quantité d'argent liquide en circulation dans la société française ? Il y a quelques jours, Christine Lagarde, Présidente de la banque centrale européenne (BCE), a maintenu une position délicate au sujet de la protection des données découlant du Cash+ :

« Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l’argent numérique laisse une trace sur la blockchain, cela ne sera pas entièrement anonyme comme c’est le cas avec un billet de banque. »

Rappelons qu'en mai 2022, la directrice de la BCE avait déclaré qu'une cryptomonnaie « ne vaut rien. Ça ne repose sur rien ». Pourtant, ces nouveaux actifs permettent de limiter l'exploitation des données personnelles et joue un rôle de monnaie numérique dans certains pays émergents, comme au Nigeria, pays classé 2e au monde dans l'adoption des cryptomonnaies.

Source : Autorité Monétaire de Singapour

