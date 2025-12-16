Les riches asiatiques misent massivement sur les cryptos pour les années à venir

Un rapport du groupe bancaire Sygnum révèle que 6 investisseurs fortunés asiatiques sur 10 comptent augmenter leur exposition aux cryptomonnaies d'ici 2 à 5 ans. Alors que déjà 87 % d'entre eux y ont investi en moyenne 17 % de leur capital, la région confirme son leadership dans l'adoption institutionnelle des cryptos.

La crypto déjà adoptée par les fortunés d'Asie

Le rapport APAC HNWI 2025 de Sygnum, un groupe bancaire mondial d'actifs numériques, s'est penché sur l'adoption des cryptos par les riches. Ils ont interrogé 270 personnes fortunées disposant de plus d'un million de dollars d'actifs investissables, ainsi que des investisseurs professionnels ayant plus de 10 ans d'expérience. L'étude couvre ainsi 10 pays de la région Asie-Pacifique, principalement Singapour, mais aussi Hong Kong, l'Indonésie, la Corée du Sud et la Thaïlande.

Les chiffres montrent que 87 % des personnes fortunées asiatiques interrogées détiennent déjà des cryptos ; environ la moitié y ont même alloué plus de 10 % de leur portefeuille ! La moyenne est ainsi de 17 % d'exposition aux actifs numériques chez les sondés. Un chiffre étonnant, qui prouve que la manière de gérer les patrimoines importants est en train de changer.

🪙 Découvrez comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2025 ?

Ainsi Gerald Goh, cofondateur et PDG pour l'Asie-Pacifique de Sygnum, souligne que ces investisseurs ont une « psychologie différente » de la mentalité « devenir riche rapidement » qui prévalait chez les investisseurs crypto en 2017.

Les cryptos ne sont plus perçues comme de simples actifs spéculatifs : 90 % des personnes interrogées les considèrent comme importantes pour préserver leur patrimoine à long terme. Les investisseurs pensent désormais les conserver sur des horizons de 10 à 20 ans, et les envisagent dans leur succession.

Parmi ceux qui investissent activement, 80 % détiennent des tokens de protocoles blockchain comme le Bitcoin, l'Ether ou le Solana. La raison principale de ces investissements, citée par 56% des répondants, reste la diversification de portefeuille.​

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Les banques privées sous pression pour proposer des services crypto

L'enquête révèle que 87 % des investisseurs demanderaient à leur banque privée ou à leur conseiller d'ajouter des services crypto si ces derniers étaient proposés via des partenaires régulés. Une demande massive qui pousse les institutions financières traditionnelles à revoir leur offre de services, comme on a pu le voir avec le groupe bancaire BPCE en France.

👉 Dans l'actualité également — Le Bitcoin se décorrèle du marché actions : est-ce un signe d’émancipation ?

Gerald Goh explique que la régulation asiatique, notamment celle de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), a eue « une grand clairvoyance » sur les cryptomonnaies. Si elle a durci les conditions de licence et limité l'accès pour le grand public, elle a surtout fixé des règles claires sur la garde des cryptos et la protection des investisseurs. Résultat : seuls les acteurs capables de répondre aux standards les plus élevés restent sur le marché, ce qui renforce la confiance des fortunés dans ces services.

Hong Kong suit désormais une trajectoire similaire. Les cryptomonnaies sont ainsi très bien intégrées dans l'écosystème de gestion de patrimoine privé de la région.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : Cointelegraph

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.