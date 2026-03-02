« J’ai été naïf » - 24 000 euros en pièces d’or et d’argent échangés contre une « fausse cryptomonnaie »

Les acteurs malveillants ne manqueront jamais d’ingéniosité pour tenter d’orchestrer des arnaques toujours plus sophistiquées en lien aux cryptomonnaies. Une situation que vient de vivre un Gardois de 45 ans, délesté de 24 000 euros en pièces d’or et d’argent en échange d’une « fausse cryptomonnaie ».

Il échange ses pièces d'or et d'argent contre des cryptomonnaies

Le fait semble indéniable, les détenteurs de cryptomonnaies apparaissent comme des cibles très appréciées des arnaqueurs en quête de fonds numériques à voler. Toutefois, leur utilisation peut également impliquer des opérations plus sournoises, comme un paiement problématique dans le cadre d'une transaction en lien à des sites populaires, comme Leboncoin.

Une réalité récemment révélée par le Dauphiné Libéré, impliquant un habitant du Gard de 45 ans et sa collection de pièces d'or et d'argent, visiblement considérée comme assez intéressante pour valoir 24 000 euros par un acheteur très intéressé.

Détail des pièces échangées sur Leboncoin

Afin de finaliser cet échange, les 2 hommes décident de se retrouver à Valence le 17 février dernier. Une opération pour laquelle l'acheteur va rapidement proposer de payer avec des cryptomonnaies, principalement afin d'éviter au vendeur - identifié comme un ancien développeur web - de se déplacer avec une grosse somme d'argent en liquide.

Une option en apparence assez logique que le Gardois va accepter sans plus de méfiance, avant de rapidement déchanter.

« J’ai été naïf » : il reçoit un token totalement inconnu et inutilisable

Ce qui devait être un échange simple et rentable au moment de la transaction va toutefois virer au cauchemar lorsque le vendeur va tenter de récupérer ses 24 000 euros en cryptomonnaies, pourtant - en apparence - effectivement transférés sur son wallet crypto.

En effet, le token utilisé pour ce versement (dont on ne connaît ni le nom ni le symbole) va rapidement apparaître comme étant totalement inconnu des plateformes d'échange, avec l'impossibilité de récupérer la somme impliquée.

Il faut alors se rendre à l'évidence : la cryptomonnaie versée dans le cadre de cette transaction serait inutilisable et considérée comme « fausse ».

Difficile de savoir ce que ce statut de « fausse cryptomonnaie » implique concrètement, puisqu'il reste possible d'en créer à la demande en quelques clics et que bon nombre des plus obscures d'entre elles n'apparaissent même pas sur les principaux exchanges actuels. La question reste de savoir si l'acheteur a effectivement validé un montant équivalent à la somme en euro impliquée - au minimum - avant de valider cette opération.

Face à cette situation, le quadragénaire victime de l'arnaque reconnaît avoir « été naïf », tout en indiquant que l'acheteur a certainement profité de sa méconnaissance des cryptomonnaies pour partir avec sa collection de pièces d'or et d'argent sans s'acquitter du paiement des 24 000 euros convenus.

C'est, pour le coup, une certitude...

Source : Dauphiné Libéré

