Fausses relations romantiques, vraie arnaque – Un réseau de pig butchering a dérobé 61 millions de dollars à ses victimes

Les autorités de Caroline du Nord ont saisi plusieurs dizaines de millions de dollars d’USDT liés à un réseau de « pig butchering ». Les victimes croyaient être en relation romantique et étaient incitées à faire de faux investissements.

La Caroline du Nord saisit 61 millions de dollars d’USDT

Les autorités de Caroline du Nord ont annoncé ce jour avoir saisi 61 millions de dollars d’USDT liés à un vaste réseau de pig butchering. Le pig butchering, ou arnaque aux sentiments, est une technique au long cours. Les personnes malveillantes recrutent leurs victimes sous le prétexte de relations romantiques. Cette approche, qui peut durer plusieurs semaines, permet d’établir une confiance entre la victime et l’arnaqueur.

Une fois la confiance établie, les arnaqueurs proposent des investissements lucratifs, en faisant usage de fausses plateformes de trading.

Ils dirigeaient les victimes vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies, qui ressemblaient étroitement aux plateformes légitimes, tant par leur nom que par leur apparence.

Les plateformes sont conçues pour afficher de faux gains, afin d’endormir les soupçons des victimes. Celles-ci sont alors incitées à augmenter leur mise :

Ces fausses plateformes affichaient des portefeuilles d’investissement fictifs présentant des rendements anormalement élevés, délibérément conçus pour inciter les victimes à investir de plus en plus d’argent.

Les victimes ne pouvaient ensuite plus retirer leurs fonds, voire étaient incitées à payer une « taxe » de retrait, afin de soutirer encore davantage d’argent.

Des fonds saisis, mais pas de réel démantèlement

Les autorités ont pu suivre la trace de l’argent investi par une des victimes. Cela a conduit à un réseau de portefeuilles contenant des sommes très importantes issues d’autres personnes abusées par le réseau. Les agents de Homeland Security Investigation (HSI) ont pu geler les USDT par l’intermédiaire de Tether.

Le HSI s’est félicité de ces actions :

La saisie de l’impressionnante somme de 61 millions de dollars de fonds liés à une fraude aux cryptomonnaies démontre que, dans le District Est de la Caroline du Nord, les escrocs ne gagnent jamais. Notre équipe de confiscation d’avoirs a travaillé en collaboration avec le HSI pour priver les criminels de leurs profits.

Cette saisie impressionnante ne traite cependant pas le fond du problème. De vastes réseaux organisés d’arnaque existent à l’heure actuelle, et leur nature décentralisée rend les arrestations difficiles.

En janvier, l’arrestation de « l’Empereur du pig butchering » en Chine avait montré l’ampleur de la problématique. Des camps de travail forcé étaient utilisés localement, pour forcer des personnes à participer à ces réseaux d’arnaque.

Ces réseaux existent ailleurs, notamment en Asie du Sud-Est. Selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, des centaines de milliers de personnes ont été victimes de traite et sont retenues dans des centres d’escroquerie au Cambodge et en Birmanie, avec d’autres opérations menées depuis le Laos, les Philippines et la Thaïlande.

Si les autorités continuent de faire pression sur ces réseaux, il est difficile de les démanteler complètement. La saisie des cryptomonnaies et espèces, indispensable pour priver les arnaqueurs de leurs profits, n’est donc qu’une première étape qui ne traite pas le problème de fond.

Source : Department of Justice

