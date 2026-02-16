Alors que David Prinçay, le PDG de Binance Frane, a été la cible d'une tentative de home-jacking, l'insécurité gronde dans le pays pour les acteurs crypto. Face à des chiffres honteux, l'image de la France se dégrade considérablement ici et à l'étranger.

Ciblage de David Prinçay : le danger de détenir de la crypto en France prend une autre tournure

La semaine dernière, David Prinçay, le PDG de Binance France, a échappé à une agression après que 3 personnes se sont introduites dans son domicile en son absence.

En l'occurrence, il s'agissait des 3 hommes interpellés à Lyon jeudi dernier. Sur X, l'intéressé, qui préférait au préalable rester discret sur la situation, a rassuré en expliquant que sa famille et lui-même étaient en sécurité, exprimant sa gratitude tant pour le soutien reçu qu'aux forces de l'ordre :

Comme cela a été rendu public, trois personnes liées à cette affaire ont été arrêtées. Je tiens à saluer le professionnalisme et la rapidité d'intervention de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). Paris occupe une place particulière dans le cœur de beaucoup d'entre nous, et il est difficile de voir des membres de notre communauté touchés par de tels événements. Toutes mes pensées vont aux personnes concernées.

Alors qu'il s'agit là de la 11e attaque en France depuis le début de l'année, cela souligne une nouvelle fois le problème d'insécurité dans le pays. Dans ces affaires et celle de l'année dernière, nous avons pu constater le professionnalisme des forces de l'ordre, dont le travail exemplaire doit être souligné et salué.

Pourtant, c'est au niveau de la Justice que le bât blesse. Avec des peines qui ne font plus peur depuis bien longtemps et des profils commettant de tels actes n'ayant plus aucune valeur morale, de tels faits divers continueront de se produire inéluctablement.

Couplées à cette Justice inefficace, les fuites de données issues d'entreprises mal sécurisées et encouragées par des collectes d'informations de plus en plus nombreuses ne font qu'empirer la situation. Face à cela, la réponse des politiciens est, dans la plupart des cas, inexistante.

Dans une publication sur X, l'entrepreneur Eric Larchevêque rappelle qu'en 2026, 72 % des attaques liées à la crypto ont eu lieu en France, un chiffre qui s'élevait à 32 % en 2025 et 3 % en 2024. Il pointe du doigt un mode opératoire commun, où de petites mains exécutent des ordres de têtes de réseau situées souvent à l'étranger. Cela s'était d'ailleurs vérifié l'année dernière, lors de l'arrestation de Badiss Mohammed Bajjou au Maroc.

Pour Éric Larchevêque, l'inaction actuelle pourrait avoir de graves conséquences :

Si rien n’est fait, couplé à l’insécurité générale déjà galopante, la France risque bientôt d’être perçue comme l’un des pays les plus dangereux au monde. Avec les conséquences catastrophiques économiques et sociales que l’on peut bien imaginer…

D'ailleurs, la situation est déjà en train de prendre une tournure internationale, tandis que Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, publiait vendredi au sujet de l'affaire liée à Dadid Prinçay : « J'espère que les forces de l'ordre françaises appréhenderont ces malfaiteurs dans le monde réel et assureront la sécurité du pays. ».

Plus encore, Paolo Ardoino, le PDG de Tether, a lui aussi souligné le caractère insécuritaire de la France pour les investisseurs et entrepreneurs crypto :

Que se passe-t-il en France avec les enlèvements liés aux cryptomonnaies ? Le manque de sécurité poussera les innovateurs à s'installer dans d'autres pays.

👉 Pour aller plus loin — Sécurité crypto : les 5 fondamentaux pour protéger vos actifs

L'année dernière, Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, avait fait de belles déclarations, qui n'ont sans surprise rien changé. Tandis que l'image du pays continue de se dégrader, les personnes qui en ont les moyens pourraient donc être tentées d'aller payer des impôts ailleurs pour leur propre sécurité, si des mesures concrètes n'étaient pas prises.

Source : X

