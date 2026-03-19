Le CAC 40 chute suite au renouvellement des frappes au Moyen-Orient

De nombreuses installations gazières et pétrolières ont été frappées ces dernières heures au Moyen-Orient. En réponse, le CAC 40 et les autres places boursières européennes ont chuté.

le 19 mars 2026 à 14:30.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le CAC 40 chute suite au renouvellement des frappes au Moyen-Orient

Le CAC 40 chute dans un contexte de tensions renouvelées

Ce jeudi, plusieurs frappes ont été annoncées sur des infrastructures gazières en Iran et au Qatar. Des raffineries des Emirats arabes unis et de l'Arabie saoudite ont également été touchées. En conséquence, le prix du baril de Brent et du gaz ont bondi ce matin.

Les Bourses européennes ont réagi à ces nombreuses frappes, ouvrant en nette baisse. A la mi-journée, le CAC 40 affichai ainsi une chute de 1,75 %. La Bourse de Francfort dégringolait quant à elle de 2,31%. Quant à la Bourse de Londres, elle cédait 1,92%. La tendance est généralisée en Europe : l'indice STOXX 600 perdait ainsi 2,03% dans le même délai.

🌐 Dans l'actualité - Un journaliste menacé de mort par des parieurs de Polymarket au sujet d'une frappe iranienne en Israël

Les tensions ne semblent pas s'atténuer au Moyen-Orient, au vingtième jour du conflit. Les attaques de part et d'autre visent des infrastructures énergétiques, ajoutant de l'huile sur le feu.

Face à cela, le président américain Donald Trump, qui a déclenché la guerre aux côtés d'Israël, ne joue pas l'apaisement. Il menaçait dans la soirée d'hier de détruire l'intégralité du champ gazier iranien de South Pars. Face à une guerre qui s'enlise, le président n'a pas su trouver le soutien des Européens.

Le cours du baril de Brent progressait de 3,72% à la mi-journée, pour atteindre 113 dollars, un seuil non connu depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : TradingView

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3973 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur guerre

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

 Les taux français au plus haut depuis 14 ans : la capacité d’emprunt de l’État sous pression

Les taux français au plus haut depuis 14 ans : la capacité d’emprunt de l’État sous pression

 Historique ! La SEC publie (enfin) une classification claire et officielle des cryptomonnaies

Historique ! La SEC publie (enfin) une classification claire et officielle des cryptomonnaies

 Ripple est-il en train de dépenser des milliards pour trouver une utilité à son token XRP ?

Ripple est-il en train de dépenser des milliards pour trouver une utilité à son token XRP ?