Le CAC 40 chute suite au renouvellement des frappes au Moyen-Orient

De nombreuses installations gazières et pétrolières ont été frappées ces dernières heures au Moyen-Orient. En réponse, le CAC 40 et les autres places boursières européennes ont chuté.

Le CAC 40 chute dans un contexte de tensions renouvelées

Ce jeudi, plusieurs frappes ont été annoncées sur des infrastructures gazières en Iran et au Qatar. Des raffineries des Emirats arabes unis et de l'Arabie saoudite ont également été touchées. En conséquence, le prix du baril de Brent et du gaz ont bondi ce matin.

Les Bourses européennes ont réagi à ces nombreuses frappes, ouvrant en nette baisse. A la mi-journée, le CAC 40 affichai ainsi une chute de 1,75 %. La Bourse de Francfort dégringolait quant à elle de 2,31%. Quant à la Bourse de Londres, elle cédait 1,92%. La tendance est généralisée en Europe : l'indice STOXX 600 perdait ainsi 2,03% dans le même délai.

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Les tensions ne semblent pas s'atténuer au Moyen-Orient, au vingtième jour du conflit. Les attaques de part et d'autre visent des infrastructures énergétiques, ajoutant de l'huile sur le feu.

Face à cela, le président américain Donald Trump, qui a déclenché la guerre aux côtés d'Israël, ne joue pas l'apaisement. Il menaçait dans la soirée d'hier de détruire l'intégralité du champ gazier iranien de South Pars. Face à une guerre qui s'enlise, le président n'a pas su trouver le soutien des Européens.

Le cours du baril de Brent progressait de 3,72% à la mi-journée, pour atteindre 113 dollars, un seuil non connu depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022.

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Source : TradingView

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