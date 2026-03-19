Le prix du pétrole bondit suite à des frappes sur des infrastructures énergétiques du Moyen-Orient

Les prix du pétrole ont augmenté brusquement ce jeudi, suite à des frappes sur des infrastructures énergétiques du Qatar et d’Iran. Jusqu’où ira la hausse ?

Les prix du pétrole bondissent suite à de nouvelles frappes

Le prix du baril de Brent, issu de mer du Nord, a bondi tôt ce matin, pour franchir le seuil des 116 dollars. Il n’avait pas atteint ce niveau depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022. Même scénario pour le West Texas Intermediate (WTI), la référence étatsunienne. Le baril de WTI a dépassé les 97 dollars ce matin – un seuil qui n’excède cependant pas celui de lundi dernier, où il avait atteint 101 dollars.

Derrière cette hausse, il y a de nouvelles frappes dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Ce jeudi, la compagnie énergétique d’État du Qatar a ainsi rapporté des « dommages considérables » au sein du complexe gazier de Ras Laffan. Le site de Southa Pars/North Dome commun à l’Iran et au Qatar, aurait également été frappé. En parallèle, le président des États-Unis, Donald Trump a menacé de détruire ce champ gazier si l’Iran continuait de frapper le Qatar.

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Autre facteur majeur : la situation dans le détroit d’Ormuz n’a pas été stabilisée. Malgré les appels de Donald Trump pour rallier les Européens, ceux-ci ont peu suivi. Le point de passage, qui soutient 20% du trafic de pétrole mondial, est donc toujours bloqué en grande partie.

Le gaz européen a souffert de ces frappes sur des infrastructures gazières. Le TFF néerlandais, la référence européenne, a ainsi bondi de 35% ce matin.

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« Plus les moyens » selon le gouvernement français

Alors que les prix à la pompe ont bondi, la baisse des prix ne s’annonce donc pas pour bientôt. Face aux inquiétude des Français, le gouvernement a encore confirmé hier qu’une baisse des taxes n’était pas envisagée. Interrogée par BFMTV, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon justifiait ainsi ce choix :

Le scénario d’une baisse des taxes n’est pas envisagé à l’heure où on se parle. En revanche, on entend les difficultés, par exemple sur la trésorerie. [L’État n’a] plus les moyens du quoi qu’il en coûte.

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Plusieurs transporteurs ont sonné l’alerte, expliquant devoir parfois rouler à perte face à la hausse subite des prix des carburants. Les infirmiers, VTC et agriculteurs ont également signifié leur colère, tout comme les autres professions dépendant largement de leurs véhicules.

La situation semble bloquée, alors que Donald Trump promettait une guerre éclair. Mais le conflit au Moyen-Orient semble s’enliser, et pourrait perturber durablement les prix des carburants.

Source : BBC

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