Hausse du gaz : +15% à prévoir en mai, la facture va flamber

Les Français devront s'attendre à une hausse nette du prix du gaz à partir de mai prochain. En cause, la guerre au Moyen-Orient et les frappes sur des sites gaziers majeurs.

La facture de gaz va flamber pour les Français

Le prix du gaz avait déjà augmenté nettement en 2025, et les tensions géopolitiques ne vont pas inverser la tendance, loin de là. La hausse à prévoir sera de l’ordre de 15 % d’ici à mai, avoue Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), au micro de RMC.

Ça ne sera pas gigantesque. Ça ne sera pas plus 35 %. On est dans la zone des 15 %.

Cette augmentation « pas gigantesque » s’ajoute cependant aux augmentations précédentes. Bien que le prix du gaz ait surtout baissé en 2025, la TVA sur le prix de l’abonnement est passé de 5,5 à 20 % en 2025, soit une charge nouvelle pour les foyers français.

Les frappes sur les infrastructures gazières cette semaine ont ajouté de l’incertitude : les marchés de gros ont vu les prix bondir de 35 %. Et cela pourrait continuer, toujours selon Emmanuelle Wargon :

Cela va dépendre de si ça dure ou pas. Si les prix du gaz sont toujours élevés au moment où il commence à faire froid et donc si ça s’accumule sur toute l’année ou pas, et ça, c’est encore incertain.

Petite consolation pour les Français : les prix de l’électricité devraient quant à eux être peu touchés par la guerre au Moyen-Orient :

En ce moment, on a beaucoup d’électricité nucléaire et on a aussi beaucoup d’électricité renouvelable. Donc on n’a pas besoin d’appeler de l’électricité fabriquée à partir de gaz et du coup, on ne dépend pas du prix du gaz pour le prix de notre électricité. Donc, en août, les prix de l’électricité n’augmenteront pas.

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Source : RMC

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