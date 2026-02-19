« De nouvelles perspectives » – La Réserve fédérale américaine pourrait utiliser les marchés prédictifs pour ses prévisions économiques

Les économistes de la Réserve fédérale américaine louent les capacités des marchés prédictifs. Au point d’envisager de les intégrer à leur batterie d’outils. Une volte-face inattendue, qui souligne la place prépondérante que sont en train de prendre les plateformes de ce type.

Les marchés prédictifs bientôt utilisés par la Réserve fédérale ?

La Réserve fédérale utilise des outils pour ses prévisions économiques, et les marchés prédictifs pourraient bientôt en faire partie. C’est en tout cas le sujet d’un papier de recherche publié par les économistes qui travaillent au sein de l’institution américaine.

Le papier se concentre en particulier sur Kalshi, une plateforme américaine réglementée. Selon les chercheurs, elle constitue une source d’information précieuse :

Les marchés Kalshi fournissent une référence à haute fréquence, continuellement mise à jour et riche en informations distributionnelles, précieuse tant pour les chercheurs que pour les décideurs politiques.

💡 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un marché de prédiction décentralisé ou prediction market ?

En ce qui concerne sa justesse de prédiction, les chercheurs de la Réserve fédérale soulignent que Kalshi est plus performante que les contrats à terme sur les fonds fédéraux, ainsi que de meilleurs résultats que le consensus Bloomberg :

La médiane et le mode de Kalshi affichent un bilan de prévision parfait la veille de chaque réunion du FOMC. […] Dans aucun cas Kalshi n’est significativement moins performant que le consensus Bloomberg.

Kalshi présente donc des résultats souvent plus fiables que ceux provenant des outils utilisés traditionnellement par la banque centrale américaine.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Un outil complémentaire pour la Réserve fédérale

Si la Réserve fédérale ne se propose pas de remplacer ses outils actuels par des marchés prédictifs, elle considère qu’il s’agit d’« outils complémentaires aux outils de prévision existant déjà ». L’institution souligne que cela ouvre de « nouvelles perspectives » pour la manière d’analyser l’état de l’économie américaine.

À mesure que ces marchés arrivent à maturité et que leur liquidité s’approfondit, leur potentiel à améliorer l’analyse des politiques en temps réel et la recherche académique ne fera que croître.

🌐 Dans l’actualité – Christine Lagarde pourrait démissionner de la BCE pour laisser Emmanuel Macron influer sur sa succession

C’est un signe sans ambiguïté de la place qu’on pris les marchés prédictifs ces derniers mois. Selon les données partagées par DefiLlama, le volume échangé sur les marchés de prédiction a dépassé 2,4 milliards de dollars sur les 7 derniers jours.

Ce papier de recherche de la Réserve fédérale marque peut-être un tournant : il légitime leur place dans le débat économique. C’est une reconnaissance pour Kalshi, Polymarket et les autres, qui suggère qu’ils font partie d’une tendance de fond.

Source : Réserve fédérale

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.