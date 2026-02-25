L’Autorité nationale des jeux alerte sur les risques associés aux marchés prédictifs

Alors qu’ils sont illégaux en France, le succès important des marchés prédictifs pousse l’Autorité nationale des jeux à publier un avertissement sur les risques qu’ils représentent pour leurs utilisateurs. Des plateformes dont l’activité de paris, parfois assimilée à des sondages, permet de générer des milliards de dollars de revenus.

Marchés prédictifs : des « sites illégaux en France qui peuvent présenter des risques pour les utilisateurs »

Depuis leur essor au moment de l'élection présidentielle américaine, les plateformes de marchés prédictifs se sont imposées comme un véritable phénomène de société, mêlant faits d'actualité et paris improbables pour émettre des prédictions parfois un peu trop rapidement assimilées à des sondages.

Un succès évident qui va permettre aux fondateurs des leaders du secteur, Polymarket et Kalshi, d'accéder au rang de plus jeunes milliardaires du moment. Pourtant, certains observateurs ne manquent pas de noter une dérive problématique du secteur crypto vers l'univers des jeux d'argent, alors qu'il tente depuis des années de rompre avec son image de simple casino spéculatif.

Une réalité que l'Autorité nationale des jeux (ANJ) française vient de remettre sur le devant de la scène, dans le cadre d'un communiqué officiel sur ces « sites illégaux en France qui peuvent présenter des risques pour les utilisateurs ».

En effet, l'accès à ces plateformes - considérées comme des « jeux d’argent illégaux » - est actuellement interdit sur le territoire français à l'aide d'un « géoblocage » qui peut se contourner avec un simple VPN. Ce qui expose leurs utilisateurs à une absence totale de protection normalement imposée à ce type de services hautement contrôlés.

Parce que ces sites de prédiction présentent plusieurs caractéristiques addictives similaires à celles constatées pour les jeux d’argent en ligne, mais amplifiées du fait de l’absence des mécanismes de protection existant sur le marché légal des jeux d’argent, l’ANJ appelle les utilisateurs à la prudence. Autorité nationale des jeux

« Un outil d’analyse politique complémentaire aux sondages » ?

Selon l'Autorité nationale des jeux, les risques associés aux plateformes de marchés prédictifs augmentent également du fait de leur capacité à brouiller les pistes entre jeu d'argent et outil de sondage, au point de voir leurs résultats repris par certains analystes ou médias.

Aujourd’hui, certains analystes ou média estiment ainsi que Polymarket est devenu un outil d’analyse politique fiable et complémentaire aux sondages pour mesurer des tendances électorales ou des tendances d’opinions à des fins politiques ou journalistiques. Autorité nationale des jeux

Une politique de marketing qui pousserait « une nouvelle population jusqu’ici insensible aux jeux de casinos et de paris sportifs classiques » à s'initier aux jeux d'argent, sous couvert de réaliser un simple investissement en capacité de renforcer « une illusion de compétence ».

Quoi qu'il en soit, les résultats sont au rendez-vous, puisqu'entre janvier et octobre 2025, « les volumes cumulés de transactions sur les principales plateformes mondiales dépassaient 27,9 milliards de dollars ». De quoi leur permettre de générer des revenus cumulés estimés à 2 milliards de dollars.

Source : ANJ

