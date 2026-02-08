Parier sur des guerres : les marchés de prédiction vont-ils trop loin ?

Selon les prévisions, le secteur des marchés de prédiction devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2035. Cependant, c'est sur les marchés basés sur la guerre et sur le délit d'initié que Polymarket et Kalshi se différencient vraiment. Dans ce dossier, nous décryptons ce que l'essor de ces plateformes implique, accompagné des précieuses explications d'Armand Drouet, membre de l'équipe Growth chez Kalshi qui a bien voulu répondre à nos questions.

Les limites des marchés de prédiction

Les plateformes comme Polymarket et Kalshi ont connu une popularité fulgurante. Leurs volumes d'échanges cumulés atteignent désormais près de 10 milliards de dollars pour le seul mois de novembre 2025.

Pourtant, à leurs prémices, les marchés de prédiction occupaient une place dans l'ombre de l'écosystème financier, connus surtout des investisseurs crypto et limités à des prédictions sur le sport et les résultats d'élections. Puis la géopolitique et les événements liés aux guerres et aux conflits ont fait leur apparition sur Polymarket, propulsant ces marchés sous le feu des projecteurs.

Actuellement, les événements géopolitiques représentent entre 5 et 8 % du volume total des marchés de prédiction. Depuis le début de l'année 2026, un contrat sur Polymarket portant sur « Frappes américaines contre l'Iran d'ici... » génère à lui seul plus de 155 millions de dollars de volume à l'heure où ces lignes sont rédigées.

L'évolution de ce marché est assez révélatrice. En effet, les traders estimaient initialement à 35 % la probabilité d'une intervention militaire américaine en Iran. Ce chiffre a fortement augmenté à plus de 67 % d'ici fin mars, suite à la succession des différentes tensions en cours.

Le Wall Street Journal a également rapporté que de nombreuses critiques mettent en garde contre les incitations néfastes que peuvent engendrer les contrats de prédiction liés à la guerre, en particulier si les personnes chargées de mener des opérations militaires sont tentées par des positions spéculatives sur ces marchés.

Autre problématique de taille, le 2 janvier 2026, quelques heures avant le raid des forces spéciales américaines ayant abouti à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, un trader anonyme empoche 436 000 dollars sur la plateforme de prédiction Polymarket après la capture de ce dernier. Plusieurs analystes ont accusé Polymarket d'être une plateforme où le délit d'initié est non seulement autorisé, mais également encouragé.

Si Polymarket reste obscur par rapport aux différents sujets évoqués, ce n'est pas le cas de Kalshi, l'autre leader des marchés de prédiction. En effet, l'entreprise offre une sécurité de niveau institutionnel, transformant une prédiction en un véritable actif financier protégé pour ces clients. Interrogé par Cryptoast, Armand Drouet, membre de l'équipe Growth chez Kalshi, nous explique alors que :

Pour nos utilisateurs, cela garantit une ségrégation stricte des actifs et une compensation par une chambre agréée, assurant que chaque dollar est protégé contre le risque de faillite ou de piratage.

Contrairement à Polymarket, Kalshi interdit formellement aux responsables politiques et aux experts disposant d'informations confidentielles de trader sur les marchés liés à leurs fonctions. Et concernant les contrats liés aux guerres, Armand ajoute :

Pour Tarek et Luana [les cofondateurs de Kalshi], Kalshi doit être une infrastructure sérieuse où la mort ne doit pas être marchandée. Cette volonté interne rejoint une obligation légale stricte : en tant que bourse régulée aux États-Unis, Kalshi est soumise aux règles de la CFTC, qui interdit formellement les contrats liés au terrorisme, à l'assassinat ou à la guerre, jugés contraires à l'intérêt public.

Le silence de l'administration Trump

Aujourd'hui, on observe un vide réglementaire concernant les marchés de prédiction aux États-Unis. Juridiquement, c'est la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) qui détient l'autorité pour réguler ces contrats d'événements. Le Commodity Exchange Act lui permet même d'interdire certains contrats si elle les juge contraires à l'intérêt public. En 2024, la CFTC avait justement proposé des règles restrictives argumentant que :

De telles spéculations sont fondamentalement choquantes et pouvaient potentiellement accroître le risque d'attentat terroriste, d'assassinat ou d'acte de guerre en incitant financièrement un auteur à prendre position puis à en tirer profit en commettant lui-même cet acte odieux.

Cependant, ces règles proposées ne sont jamais rentrées en vigueur. Depuis l'arrivée de l'administration Trump, la trajectoire s'est inversée. En janvier 2026, le nouveau président de la CFTC a retiré les propositions restrictives de 2024 qui visaient à interdire les contrats sportifs et politiques sur les marchés de prédiction.

Cette volte-face s'explique notamment par les liens directs entre l'administration et les plateformes : Donald Trump Jr siège au board de Kalshi et Polymarket, tout en étant associé de 1789 Capital, un fonds de capital-risque ayant investi dans Polymarket. Armand Drouet explique alors que :

La position actuelle de la CFTC n'est pas une démission, mais une adaptation. Si l'administration Trump insuffle un vent de dérégulation, ce sont surtout les succès judiciaires de Kalshi et la nécessité de rapatrier les volumes offshore qui dictent ce nouveau cap. Pour la CFTC, l'enjeu n'est plus d'interdire, mais de garantir que ces marchés opèrent avec la même intégrité que les bourses traditionnelles.

Douze hommes en colère

Un groupe de douze sénateurs américains a décidé de faire front commun contre le vide réglementaire entourant les marchés de prédiction. Le 11 janvier 2026, la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto du Nevada a dirigé ses collègues en adressant une lettre officielle au président de la CFTC, Michael Selig, exigeant des réponses concrètes sur le plan de combat contre le délit d'initié, la manipulation et la fraude sur les marchés de prédiction.​ ​

Selon leur lettre, si des contrats de marché de prédiction impliquant des opérations militaires ou d'autres considérations de sécurité nationale sont manipulés par des informations d'initiés, il est possible que des adversaires étrangers comme la Chine ou la Russie en tirent profit :

Les contrats d'événement créant des paris sur des opérations militaires ou d'autres considérations de sécurité nationale risquent d'exposer des informations sensibles à des adversaires étrangers.

Armand Drouet explique que les sénateurs, souvent poussés par le lobby des casinos et des tribus, tentent de requalifier les "contrats d'événements" en "jeux d'argent" pour les soumettre aux différentes lois de chaque État pour protéger les monopoles de jeux d'argent, il précise également que :

Les tribunaux fédéraux ont tranché, en tant que DCM Designated Contract Market], Kalshi relève de la juridiction de la CFTC, ce qui annule le pouvoir d'interdiction des États ( federal preemption ). L'administration Trump prône la dérégulation et le nouveau président de la CFTC renvoie les sénateurs vers les décisions des tribunaux.

Selon Bloomberg, une réforme des marchés de prédiction serait également imminente. Le nouveau président de la CFTC, Selig, a demandé à son équipe de créer un nouveau cadre réglementaire clair. Bien que son prédécesseur ait été hostile à ce secteur, Selig clarifie sa position en expliquant :

Il est temps d'établir des règles claires et de réaffirmer sans ambiguïté que la CFTC soutient l'innovation légale sur ces marchés. Fidèle à mon engagement de promouvoir une innovation responsable sur les marchés des cryptos, je continuerai de soutenir le développement responsable des marchés des contrats d'événements.

Quoi qu'il en soit, les marchés de prédiction, autrefois simples curiosités, sont devenus aujourd'hui de véritables instruments aux conséquences financières considérables. Leur étendue aux conflits géopolitiques soulève cependant encore des questions éthiques qui restent aujourd'hui sans réponse.

