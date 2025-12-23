Le nouveau patron de la CFTC renouvelle sa position pro-crypto

La semaine dernière, Michael Selig a officiellement été nommé 16e président de la CFTC. Dans un communiqué sur X, l'intéressé réitère sa position pro-crypto. Lumière sur ses propos.

Le président de la CFTC revient sur la régulation crypto

La semaine dernière, nous revenions sur le vote du Sénat américain ayant confirmé la nomination de Michael Selig au poste de président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Caroline Pham, qui occupait ce poste par intérim depuis le 20 janvier dernier, salue l’approche « pragmatique et empreinte de bon sens » du nouveau président. Dans un communiqué sur X où ce dernier adresse les salutations d’usage lors de la prise de fonctions importantes, il annonce également le début d’un « nouveau chapitre pour la CFTC ».

Il renouvelle ainsi sa position pro-crypto, notamment en faisant référence au CLARITY Act, un cadre réglementaire dédié aux cryptomonnaies prévu pour le mois de janvier :

Nous vivons un moment unique, marqué par l'émergence d'une multitude de technologies, de produits et de plateformes novateurs, une participation des particuliers aux marchés des matières premières sans précédent et le moment où le Congrès s'apprête à soumettre au Président une loi encadrant la structure du marché des actifs numériques, qui consolidera la position des États-Unis comme capitale mondiale des cryptomonnaies.

Plus loin, Michael Selig avance que nul autre que la CFTC n’est mieux placé pour « définir des règles de bon sens qui régissent les nouveaux marchés financiers de l'âge d'or américain » et promet que l’agence « explorera ces nouveaux horizons et veillera à ce que les innovations de demain soient nées aux États-Unis ».

👉 Dans l'actualité également – La réglementation crypto américaine CLARITY Act arrive en janvier

En à peine une année, les États-Unis ont déjà su rattraper leur éventuel retard pris dans les cryptomonnaies lorsque l’administration de Joe Biden était encore au pouvoir. Au cœur de cette hégémonie, la Securities and Exchange Commission (SEC) fait souvent figure de référence lorsqu’il est question de régulation. Avec ce renouveau à la CFTC, nous pourrions dès lors assister à un plus grand partage de ces initiatives au cours des mois à venir.

Profitez d'offres exceptionnelles sur Bybit EU

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.