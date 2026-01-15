Bitcoin (BTC) : un rebond à 97 000 $ porté par un catalyseur réglementaire

Après plusieurs semaines d’hésitation autour de ses plus bas, le Bitcoin amorce un rebond technique solide. Au-delà des signaux graphiques, l’examen imminent du CLARITY Act au Sénat américain constitue un catalyseur encore sous-estimé, susceptible de modifier le comportement des investisseurs institutionnels et l’asymétrie de marché à court terme.

le 15 janvier 2026 à 13:00.

3 minutes de lecture

author image

Valentin Aufrand

Bitcoin (BTC) : un rebond à 97 000 $ porté par un catalyseur réglementaire
Test logo

Bitcoin

96606.4$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

 

Depuis ses plus bas de novembre, autour de 83 000 dollars, le cours du Bitcoin semble chercher à reprendre une dynamique haussière cette semaine. La paire BTC/USD rebondit avec fermeté d’environ 7 % en deux séances (mardi et mercredi), avec un regain notable des volumes, et dépasse un pivot clé de court terme situé autour de 94 000 dollars pour inscrire un plus haut de deux mois.

Le Bitcoin sort par le haut d’un triangle ascendant avec des volumes

D’un point de vue graphique, le franchissement de ce seuil, qui est une résistance active depuis début décembre, valide la sortie par le haut d’un triangle ascendant. L’objectif théorique de cette figure se situe autour de 107 000 dollars, soit un potentiel d’environ 10 % depuis la zone des 97 000 dollars. Un tel mouvement replacerait le Bitcoin au contact de repères de long terme, notamment la moyenne mobile à 200 jours, suivie de près par de nombreux gérants avec des stratégies automatisées. Le signal est d’autant plus intéressant qu’il intervient après une correction marquée depuis le sommet d’octobre au-delà de 126 000 dollars, un niveau qui continue de servir de référence pour les prises de profits.

cours bitcoin dollar 15 janvier 2026

Graphique journalier du cours du BTC / USD

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un catalyseur réglementaire qui pourrait modifier le risque des institutionnels

Ce sursaut du Bitcoin s’inscrit également dans un calendrier politique susceptible de jouer un rôle de catalyseur. La commission bancaire du Sénat américain a repoussé la réunion en executive session (réunion à huis clos) qui devait se tenir ce jeudi 15 janvier afin d’examiner le Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (« CLARITY Act »), déjà adopté par la Chambre des représentants le 17 juillet 2025 puis transmis au Sénat en septembre.

L’objectif central du texte est de proposer une grille de lecture opérationnelle entre actifs relevant du régime des titres financiers et actifs assimilés à des « digital commodities », en cohérence avec la position de la Commodity Futures Trading Commission, qui considère le Bitcoin comme une commodité, au même titre que l’or ou le pétrole. La majorité de la commission souligne vouloir clarifier la séparation des rôles entre la CFTC et la Securities and Exchange Commission, et remplacer une approche perçue comme excessivement contentieuse par un cadre statutaire plus lisible.

Pour le marché, l’enjeu dépasse la simple adoption du texte. Tant que les règles du jeu demeurent floues, les grands acteurs institutionnels comme les banques, assureurs, dépositaires ou fonds ont une incitation à avancer de manière graduelle et prudente. À l’inverse, dès que la probabilité d’un cadre stable augmente, l’option de se positionner plus tôt devient plus attractive, en particulier via des véhicules déjà intégrés aux contraintes réglementaires, comme les ETF Bitcoin spot.

👉 Pour aller plus loin – Les meilleurs sites pour acheter du Bitcoin – Comparatif 2026

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un rebond du Bitcoin à manier avec prudence

Malgré une asymétrie redevenue plus favorable aux acheteurs à court terme, la prudence reste de mise. D’une part, le passage en commission n’est pas une finalité : le texte doit encore franchir l’étape du Sénat, puis faire l’objet d’arbitrages politiques, avec un risque réel de blocage ou que le texte final soit atténué. D’autre part, d’un point de vue cyclique, le Bitcoin est entré à l’automne dernier dans la phase historiquement plus défavorable de son cycle de quatre ans, qui dure en moyenne environ un an. Dans ce contexte, le rebond actuel pourrait n’être qu’un rallye intermédiaire à l’intérieur d’une phase corrective plus large.

Pour approfondir vos connaissances sur Bitcoin et les marchés, découvrez Cryptoast Academy.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Analyste de marché indépendant depuis près de 10 ans, Valentin Aufrand (CFA, CFTe, certifié AMF) combine macroéconomie, analyse technique et lecture du sentiment depuis 2016 pour décrypter les marchés et détecter des asymétries attractives sur actions, devises, indices et cryptos. Ancien analyste chez FXCM et DailyFX, il accompagne les clients d’IG depuis 2019 et est intervenu dans le passé dans différents médias comme BFM Business et Le Revenu.

Valentin Aufrand

5 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur SEC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

2%

96606.4$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

 Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne

Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L'analyse de Vincent Ganne

 Ce magasin Carrefour offre 20 % de réduction aux clients payant leurs courses en Bitcoin (BTC)

Ce magasin Carrefour offre 20 % de réduction aux clients payant leurs courses en Bitcoin (BTC)

 Suite à DAC8, l'État français colle-t-il une cible dans le dos des français ?

Suite à DAC8, l'État français colle-t-il une cible dans le dos des français ?