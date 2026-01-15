Bitcoin (BTC) : un rebond à 97 000 $ porté par un catalyseur réglementaire

Après plusieurs semaines d’hésitation autour de ses plus bas, le Bitcoin amorce un rebond technique solide. Au-delà des signaux graphiques, l’examen imminent du CLARITY Act au Sénat américain constitue un catalyseur encore sous-estimé, susceptible de modifier le comportement des investisseurs institutionnels et l’asymétrie de marché à court terme.

Depuis ses plus bas de novembre, autour de 83 000 dollars, le cours du Bitcoin semble chercher à reprendre une dynamique haussière cette semaine. La paire BTC/USD rebondit avec fermeté d’environ 7 % en deux séances (mardi et mercredi), avec un regain notable des volumes, et dépasse un pivot clé de court terme situé autour de 94 000 dollars pour inscrire un plus haut de deux mois.

Le Bitcoin sort par le haut d’un triangle ascendant avec des volumes

D’un point de vue graphique, le franchissement de ce seuil, qui est une résistance active depuis début décembre, valide la sortie par le haut d’un triangle ascendant. L’objectif théorique de cette figure se situe autour de 107 000 dollars, soit un potentiel d’environ 10 % depuis la zone des 97 000 dollars. Un tel mouvement replacerait le Bitcoin au contact de repères de long terme, notamment la moyenne mobile à 200 jours, suivie de près par de nombreux gérants avec des stratégies automatisées. Le signal est d’autant plus intéressant qu’il intervient après une correction marquée depuis le sommet d’octobre au-delà de 126 000 dollars, un niveau qui continue de servir de référence pour les prises de profits.

Graphique journalier du cours du BTC / USD

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*

Un catalyseur réglementaire qui pourrait modifier le risque des institutionnels

Ce sursaut du Bitcoin s’inscrit également dans un calendrier politique susceptible de jouer un rôle de catalyseur. La commission bancaire du Sénat américain a repoussé la réunion en executive session (réunion à huis clos) qui devait se tenir ce jeudi 15 janvier afin d’examiner le Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (« CLARITY Act »), déjà adopté par la Chambre des représentants le 17 juillet 2025 puis transmis au Sénat en septembre.

L’objectif central du texte est de proposer une grille de lecture opérationnelle entre actifs relevant du régime des titres financiers et actifs assimilés à des « digital commodities », en cohérence avec la position de la Commodity Futures Trading Commission, qui considère le Bitcoin comme une commodité, au même titre que l’or ou le pétrole. La majorité de la commission souligne vouloir clarifier la séparation des rôles entre la CFTC et la Securities and Exchange Commission, et remplacer une approche perçue comme excessivement contentieuse par un cadre statutaire plus lisible.

Pour le marché, l’enjeu dépasse la simple adoption du texte. Tant que les règles du jeu demeurent floues, les grands acteurs institutionnels comme les banques, assureurs, dépositaires ou fonds ont une incitation à avancer de manière graduelle et prudente. À l’inverse, dès que la probabilité d’un cadre stable augmente, l’option de se positionner plus tôt devient plus attractive, en particulier via des véhicules déjà intégrés aux contraintes réglementaires, comme les ETF Bitcoin spot.

👉 Pour aller plus loin – Les meilleurs sites pour acheter du Bitcoin – Comparatif 2026

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*

Un rebond du Bitcoin à manier avec prudence

Malgré une asymétrie redevenue plus favorable aux acheteurs à court terme, la prudence reste de mise. D’une part, le passage en commission n’est pas une finalité : le texte doit encore franchir l’étape du Sénat, puis faire l’objet d’arbitrages politiques, avec un risque réel de blocage ou que le texte final soit atténué. D’autre part, d’un point de vue cyclique, le Bitcoin est entré à l’automne dernier dans la phase historiquement plus défavorable de son cycle de quatre ans, qui dure en moyenne environ un an. Dans ce contexte, le rebond actuel pourrait n’être qu’un rallye intermédiaire à l’intérieur d’une phase corrective plus large.

Pour approfondir vos connaissances sur Bitcoin et les marchés, découvrez Cryptoast Academy.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.