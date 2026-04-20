Polymarket cherche à lever 400 millions de dollars - Bientôt une valorisation à 15 milliards ?

La plateforme de marchés prédictifs Polymarket apparaît comme l’un des succès crypto du moment. De quoi motiver ses responsables à chercher de nouveaux financements à hauteur de 400 millions de dollars, pour une valorisation qui approche désormais des 15 milliards de dollars.

Polymarket lève 400 millions de dollars supplémentaires

Malgré de nombreuses controverses au sujet de paris douteux sur la guerre et de délits d'initié à répétition, les marchés prédictifs s'imposent comme un véritable phénomène désormais envisagé par des acteurs boursiers comme le Nasdaq sous la forme de « paris binaires » applicables à certains indices.

Une adoption qui a permis au fondateur de Polymarket, Shayne Coplan, d'accéder il y a quelques mois au statut de plus jeune milliardaire du Bloomberg Billionaires Index. Et cela pourrait bien se confirmer sur la durée, si l'on en croit la levée de fonds en cours, estimée à 400 millions de dollars.

💡 Tout comprendre aux marchés de prédiction décentralisés

Une actualité récemment révélée par le média américain The Information, en provenance directe de sources internes proches du dossier, qui s'inscrit apparemment dans la lignée directe de l'investissement record pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars annoncé par la maison mère de la bourse de New York (NYSE), Intercontinental Exchange, en octobre dernier.

Un montant qui n'impliquerait toutefois pour le moment que 600 millions de dollars déjà effectivement engagés par le leader boursier américain. De quoi motiver Polymarket afin de profiter de cette occasion pour attirer d'autres investisseurs, pour un total actuellement estimé à 1 milliard de dollars au total.

Avec cette levée de fonds, la plateforme Polymarket pourrait enfin atteindre pour de bon les 15 milliards de dollars de valorisation espérés depuis la fin de l'année dernière. De quoi rattraper le retard pris sur sa concurrente Kalshi, qui affichait la somme de 22 milliards de dollars il y a tout juste 1 mois, suite à un nouveau tour de table de 1 milliard de dollars.

Polymarket et Kalshi s'imposent comme les leaders du marché

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Sources : The Information, Token Terminal

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