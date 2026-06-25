Nouvelle levée de fonds pour Kalshi - Vers une valorisation de 40 milliards de dollars ?

La plateforme leader des marchés prédictifs Kalshi serait actuellement en pourparlers pour opérer une nouvelle levée de fonds. Une opération qui serait basée sur une valorisation de l'entreprise à hauteur de 40 milliards de dollars. Ce que l'on sait pour le moment...

Nouvelle levée de fonds pour Kalshi ?

Depuis maintenant un peu plus d'une année, les plateformes de marchés prédictifs s'imposent comme un nouveau paramètre à intégrer dans les réalités financières, à la fois pour les résultats qu'elles génèrent sous la forme de sondages à la validité douteuse du fait des revenus possiblement associés, mais également pour l'intérêt qu'elles suscitent du côté des acteurs de la finance traditionnelle.

Une réalité qui a valu à la société américaine leader du secteur Kalshi de dépasser sa concurrente directe au cours du mois de mai dernier en affichant un record de 14,8 milliards de dollars de volume notionnel, contre 9 milliards du côté de Polymarket.

👉 Pour approfondir - Qu’est-ce qu’un marché de prédiction décentralisé ?

De quoi motiver les investisseurs à accompagner cette réussite, si l'on en croit le récent article du Financial Times au sujet de discussions en cours à propos d'une nouvelle levée de fonds qui pourrait intervenir dès le troisième trimestre de cette année.

Une information obtenue auprès de « personnes proches du dossier » qui intervient peu de temps après un précédent financement de 1 milliard de dollars obtenu le mois dernier, sur la base d’une valorisation alors estimée à 22 milliards de dollars.

Un montant qui semble déjà appartenir au passé...

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Une société valorisée à 40 milliards de dollars

Il faut bien comprendre que le développement de la startup Kalshi a tout d'explosif, avec une valorisation estimée à 5 milliards de dollars début 2025 qui avait déjà été multipliée par plus de deux à la fin de la même année, pour atteindre les 11 milliards de dollars.

Et, de toute évidence, sa récente volonté de diversification opérée en direction des contrats perpétuels semble avoir porté ses fruits, puisque le montant avancé dans le cadre de ce nouveau tour de financement en cours de négociation fait état d'une valorisation... de 40 milliards de dollars.

📰 La CFTC clarifie les règles du jeu pour les perpétuels crypto : Kalshi et Coinbase en profitent

Une évolution basée sur un élargissement constant de la base de clients de ces plateformes de marchés prédictifs qui pourrait rapidement faire de l'ombre à des acteurs de la finance traditionnelle comme le CME Group, jusqu'à présent confortablement installé dans son siège de plus important opérateur de contrats à terme au monde.

Pour preuve : la récente attaque menée par ce géant de Wall Street contre la CFTC suite à son approbation des contrats perpétuels crypto aux États-Unis, dont le tout premier du genre a officiellement vu le jour... sur la plateforme Kalshi.

Une guerre des parts de marché qui commence à devenir bien réelle, car avec cette promesse d'atteindre prochainement les 40 milliards de dollars la plateforme Kalshi pourrait rapidement représenter la moitié de la valorisation du CME Group (84 milliards de dollars) - actif depuis des décennies - en tout juste quelques années d'existence.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Source : Financial Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.