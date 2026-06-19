Le CME Group attaque la CFTC suite à son approbation des perpétuels crypto

Au début du mois de juin, la CFTC a clarifié son cadre réglementaire pour les contrats perpétuels crypto, désormais acceptables sur le marché américain. Une décision qui ne plaît pas du tout au PDG du CME Group qui tient à le faire savoir en menaçant de poursuivre le régulateur.

Le patron du CME Group ne veut pas des perpétuels crypto

L'interconnexion accélérée entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies permet de voir émerger des avancées significatives, comme lorsque la CFTC a approuvé au début du mois de juin le contrat perpétuel BTCPERP de la plateforme de paris prédictifs Kalshi, en pleine stratégie de diversification.

Une première sur le territoire des États-Unis, qui ouvre la voie à d'autres offres du même genre selon un principe de délivrance annoncé au cas par cas, alors que dans le même temps la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase devenait le premier Futures Commission Merchant (FCM) régulé dans cette juridiction.

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De quoi réjouir les traders amateurs de ce genre de produits financiers, mais pas nécessairement le PDG historique du CME Group, Terry Duffy, à la tête du plus important opérateur de contrats à terme au monde depuis 2016, et encore jusqu'à la fin de cette année suite à la récente annonce de sa passation de pouvoir prévue pour début 2027.

Un mécontentement qu'il vient d'exprimer au micro de la chaine américaine d'informations financières CNBC, car il estime que « ces produits devraient être enregistrés et négociés comme des swaps, et non comme des contrats futures classiques », en vertu de la loi Dodd-Frank adoptée en 2010.

Sur quoi repose son analyse ? Le fait que les contrats perpétuels n'ont pas de date d'échéance comme les contrats futures traditionnels, alors qu'un swap représente un contrat entre deux parties qui « s'échangent des paiements entre eux ». Et ce n'est pas tout...

Nous détenons une licence exclusive auprès de chacun des fournisseurs d'indices de référence (benchmarks). De ce fait, tous ces produits devraient passer par le CME, qu'ils soient perpétuels ou non. Terry Duffy

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Une action en justice déposée contre la CFTC

Un défaut de classification supposé - et plus sûrement un problème de parts de marché évident - qui pousse donc Terry Duffy à enfiler sa tenue de combat en affirmant au journaliste de CNBC que son entreprise va déposer une action en justice contre la CFTC.

Je suis prêt, et je serai prêt à aller jusqu'au bout de cette affaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai voulu annoncer dans votre émission que nous déposerons cette action en justice demain : nous prenons cette question très au sérieux. Terry Duffy

📰 La CFTC clarifie les règles du jeu pour les perpétuels crypto : Kalshi et Coinbase en profitent

Pas de quoi inquiéter la CFTC et son nouveau responsable, Michael Selig, face à des accusations de précipitation dans le processus réglementaire destiné à autorité ces contrats perpétuels. En effet, un porte-parole a déclaré que l'institution réglementaire a hâte de traiter ces réclamations et de rejeter ce procès « sans fondement ».

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Source : CNBC

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