Le projet World de Sam Altman s'associe à Coinbase pour mieux vérifier les agents IA

Pour faire face à la déferlante d’agents IA, World propose à Coinbase une solution de vérification. La plateforme d’identité de Sam Altman s’attaque ainsi à un juteux marché, qui pourrait peser plusieurs trillions de dollars à l’avenir.

World et Coinbase s’associent pour vérifier les identités associées aux agents IA

Ce mardi, la société World (ex-Worldcoin), a annoncé le lancement de sa solution AgentKit. Destinée aux développeurs, elle permet de prouver que chaque agent IA est opéré par une unique personne, en se basant sur la technologie World ID. AgentKit est compatible avec x402, le protocole de Coinbase qui gère des paiements « agentiques » en stablecoins.

La solution permettrait de limiter les bots, les scalpers et autres procédés automatiques mis en place de manière massive. Autrement dit, cela permet d’éviter quAe les humains « réels » soient en compétition avec des agents automatiques.

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Pour Coinbase, l’enjeu est également de pouvoir distinguer facilement les transactions. La distinction est en effet de plus en plus difficile à faire, à cause des progrès très rapides des technologies d’intelligence artificielle. Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, estime même qu’il y aura bientôt plus de bots que d’humains sur les blockchains :

Très bientôt, il y aura plus d’agents IA que d’humains effectuant des transactions. Ils ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, mais ils peuvent posséder un portefeuille crypto. Réfléchissez-y.

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Faire le tri entre les différents bots

Pour World et Coinbase, les progrès de l’automatisation amènent cependant leur lot d’acteurs légitimes. Il est donc nécessaire que ceux-ci puissent opérer de manière fluide, sans être bloqués par des filtres anti-bots :

Aujourd’hui, la plupart des sites web traitent tout le trafic automatisé de la même manière : ils le bloquent. […] Mais une part croissante du trafic automatisé est productive. Lorsque votre assistant IA tente de réserver une table dans un restaurant ou de vérifier les prix des vols en votre nom, il se heurte au même mur.

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AgentKit est disponible en version beta à ce stade, pour les développeurs qui construisent des agents et qui disposent d’un WorldID. La solution de World s’attaque à un problème qui pourra devenir majeur dans les années à venir, avec la prolifération des agents automatiques. Sans cela, les services pourraient continuer de fermer leurs portes, sans moyen de faire le tri entre bons et mauvais acteurs :

La preuve d’humanité fournit aux sites web le signal de confiance dont ils ont besoin pour ouvrir leurs portes aux agents, sans compromettre la vie privée des utilisateurs ni créer de dynamiques économiques perverses.

C’est par ailleurs un juteux marché auquel s’attaquent World et Coinbase. Selon l’entreprise de Sam Altman, les transactions effectuées par des agents pourraient atteindre 5 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Source : World

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