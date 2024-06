Worldcoin (WLD) : l'interdiction est prolongée en Espagne

Il y a trois mois, l’Espagne avait décidé d’interdire temporairement le projet de vérification d’identité de Sam Altman, Worldcoin. C’est le traitement des données biométriques qui avait été jugé problématique par l’Agence espagnole de protection des données (AEPD). Celles-ci sont en effet considérées comme très sensibles, et font l’objet de réglementations plus strictes.

Worldcoin collecte des scans d’iris : l’entreprise a envoyé son « Orb », c’est-à-dire son outil de collecte, partout dans le monde. Et cette dernière s’est heurtée à plusieurs limitations réglementaires. Selon l’AEPD, Worldcoin aurait collecté des données provenant de personnes mineures, ce qui est interdit. Par ailleurs, il aurait été impossible à ce stade de retirer son consentement pour l’utilisation des données.

Depuis, Worldcoin a ajusté certains processus pour se plier aux exigences réglementaires. Depuis avril dernier, les scans d’iris peuvent ainsi être supprimés sur demande. Mais cela ne suffit pas pour l’Agence espagnole : elle prolonge de plusieurs mois l’interdiction d’exercer de Worldcoin.

La raison, c’est que l’agence allemande de régulation chargée d’examiner le projet a besoin de plus de temps. Un communiqué de Worldcoin affirme cependant que l’entreprise coopère pleinement :

« Tools for Humanity, un contributeur de Worldcoin, a volontairement proposé de prolonger la pause des opérations de Worldcoin Orb en Espagne. Cela permet à BayLDA en Bavière, l’autorité principale compétente responsable de la supervision de la conformité au RGPD de Worldcoin, de terminer son audit. »

L’Europe en général n’est pas particulièrement ouverte à Worldcoin. Plusieurs pays ont interdit les scans rétiniens du projet, le temps de décider comment réguler une technologie relativement nouvelle. C’est le cas du Portugal, qui avait imité son voisin en stoppant la collecte de données biométriques en mars dernier. En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait également montré les dents.

Pour autant, Worldcoin continue son chemin, et communique actuellement sur sa volonté de suivre les règles… Tout en regrettant de ne pas avoir le champ plus libre, si l’on en croit le communiqué récent :

« Il est regrettable que l’autorité espagnole de protection des données (AEPD) contourne les procédures établies en vertu du RGPD avec ses actions actuelles, qui sont limitées à l’Espagne et non à l’UE dans son ensemble. Il est également regrettable qu’ils répandent des allégations inexactes et trompeuses sur notre technologie à l’échelle mondiale. »