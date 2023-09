Coinbase obtient son enregistrement auprès de la Banque d'Espagne pour proposer des services crypto

Coinbase, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, poursuit son expansion internationale. Après avoir obtenu son enregistrement auprès de la Banque d'Espagne, Coinbase étend ses services aux clients espagnols, leur permettant ainsi d'accéder à un éventail complet de services de cryptos, notamment l'achat, la vente, le transfert et la conservation.

Coinbase débarque en Espagne pour proposer des services crypto

Coinbase continue son expansion au-delà des États-Unis : l'exchange de cryptomonnaies vient officiellement d'obtenir son enregistrement auprès de la Banque d'Espagne. Selon le communiqué de Coinbase, ses clients espagnols pourront désormais profiter des services d'achat, de vente, de transfert de garde de cryptomonnaies de la plateforme.

Nana Murugesan, le vice-président du développement international et commercial de Coinbase, a mis en exergue l'importance pour l'exchange crypto de s'aligner sur les réglementations définies tout autour du monde pour le secteur, non sans un clin d'œil évident à la situation plus que jamais tendue aux États-Unis, la terre natale de la plateforme :

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu cet enregistrement de la Banque d'Espagne pour soutenir et développer nos consommateurs de détail, nos clients institutionnels et nos partenaires développeurs en Espagne. La plupart des pays du monde prennent les devants et apportent clarté et conseils à l'industrie des cryptomonnaies. »

Coinbase précise que son enregistrement en Espagne fait suite à ceux obtenus précédemment en Italie, en Irlande et aux Pays-Bas. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a également fait ses premiers pas à Singapour, au Brésil et au Canada.

« Travailler avec les régulateurs de ces juridictions est une étape fondamentale dans notre stratégie de croissance internationale et de poursuite de notre élan. »

Selon le communiqué de Coinbase, 29 % des adultes espagnols pensent que les cryptomonnaies constituent « l'avenir de la finance ». De plus, selon une étude de Bitnovo, 60,7 % des citoyens espagnols sont intéressés par l'achat de cryptos pour un investissement sur le long terme, et 35,7 % se disent prêts à s'en servir comme moyen de paiement.

Enfin, Coinbase a souligné l'importance du règlement MiCA, qui vient selon lui apporter une clarté réglementaire « extrêmement bienvenue » au secteur crypto, ajoutant que l'Union européenne « se montrait à la hauteur », là où d'autres pays peinaient à définir une réglementation appropriée au développement de l'écosystème blockchain.

Source : communiqué

