Binance est désormais enregistrée en tant que VASP via sa filiale Moon Tech en Espagne

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde avec ses plus de 120 millions d'utilisateurs, continue son expansion à l'internationale, toujours dans une optique de s'aligner avec les différents régulateurs.

Aujourd'hui, l'exchange a annoncé qu'il était désormais enregistré en tant Virtual Asset Services Provider (VASP) auprès de la Banque d'Espagne via Moon Tech Spain, sa filiale espagnole.

La plateforme de Changpeng Zhao a obtenu son enregistrement hier, jeudi 7 juillet, suite à sa demande déposée le 28 janvier 2022 auprès de la Banque. Cette dernière est chargée de s'assurer de la conformité des organismes proposant des cryptomonnaies vis-à-vis des différentes réglementations notamment concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le fondateur et PDG de Binance s'est félicité de cette avancée :

« [...] Nous avons investi de manière significative dans la conformité et avons introduit des outils et des politiques conformes aux normes AMLD 5 et 6 afin de garantir que notre plateforme reste la plus sûre et la plus digne de confiance du secteur. L'enregistrement de Moon Tech en Espagne est une reconnaissance du travail acharné et de l'engagement de nos équipes à fournir une plateforme qui place la protection des utilisateurs au-dessus de tout. »