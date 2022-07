Pour son cinquième anniversaire, Binance supprime temporairement les frais de trading sur le Bitcoin (BTC)

Pour célébrer son cinquième anniversaire, la plateforme Binance offre les frais de transactions (fees) sur plus d'une dizaine de paires de trading sur son marché au comptant (spot).

La suppression momentanée des frais de transaction prendra effet à partir du vendredi 8 juillet à 12h00 (heure de Paris), mais la date de fin n'a pas encore été annoncée. Cela concernera les 13 paires de trading suivantes : BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/TUSD, BTC/UAH, BTC/USDC, BTC/USDP and BTC/USDT.

Selon le communiqué, tous les utilisateurs de la plateforme pourront bénéficier du trading de BTC sans frais, peu importe leur statut. Les utilisateurs bénéficiant du statut VIP ne verront pas leur calcul de volume de trading modifié sur la période concernée.

Pour Changpeng Zhao, PDG de Binance et figure emblématique de l'écosystème des cryptomonnaies, le succès de la plateforme est avant tout dû à ses utilisateurs :

« En l'espace de cinq ans, Binance a rassemblé une communauté incroyable qui croit en nous et soutient notre vision. Notre croissance et nos réalisations n'auraient pas été possibles sans elle. Nous espérons rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné en lui fournissant les meilleurs produits et services au monde. »