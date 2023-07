Cryptomonnaies, ETF et actions : Shares devient la première fintech française à décrocher le PSAN et le PSI

Shares, une jeune fintech prometteuse, devient la première plateforme à recevoir l'enregistrement en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et l'agrément de prestataire de services d'investissement (PSI) pour proposer des actions, des ETF et des cryptomonnaies en France.

Shares débarque en France avec des actions, des ETF et des cryptomonnaies

Shares, un néocourtier proposant une application mobile regroupant des produits financiers tels que les ETF, les actions et les cryptomonnaies, vient de devenir la première fintech à obtenir à la fois l'enregistrement de Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et l'agrément de prestataire de services d'investissement (PSI).

Chacune de ces autorisations, délivrées respectivement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), va permettre à la fintech de se développer pleinement en France après avoir convaincu plus de 150 000 clients au Royaume-Uni tout juste en l'espace d'un an.

Une première dont se félicite Benjamin Chemla, le PDG et cofondateur de Shares :

« Nous sommes très heureux de recevoir cette double autorisation, l’enregistrement PSAN pour les cryptomonnaies, et l’agrément PSI pour le trading d’actions de sociétés cotées. Cela représente l’aboutissement d’un travail collectif extrêmement rigoureux dont nous sommes très fiers. Gage du sérieux et de la qualité de notre offre, le PSAN et le PSI marquent une étape décisive dans le développement de Shares, et permet d’annoncer notre lancement en juillet sur invitation pour nos premiers utilisateurs. »

Par ailleurs, Shares a réuni avec succès plus de 90 millions d'euros à travers 3 levées de fonds auprès d'acteurs de renommée tels que Valar Ventures (le fonds de Peter Thiel, le fondateur de PayPal), Singular, Global Founders Capital ou encore Red Sea Ventures afin de conquérir le marché européen.

Shares, un espace d'investissement crypto et de sociabilité

Créée en 2021, Shares veut aller plus loin que le trading social habituel et propose de bâtir de réelles communautés de traders dans l'optique de développer les investissements de chacun de façon optimale. Là où certaines plateformes permettent seulement de copier des stratégies de trading, Shares permet également d'échanger avec les autres utilisateurs de la plateforme et de se créer de véritables réseaux.

Moyennant 1 euro, Shares permet à tous ses membres d'investir dans des actions cotées, des ETF et des cryptomonnaies tout en suivant en temps réel l'activité, le portefeuille et les performances des autres membres de la communauté. Par ailleurs, dès le mois de juillet prochain, Shares introduira une toute nouvelle fonctionnalité baptisée « Investisseurs Premium », mettant en lumière les membres réalisant les meilleures performances.

« Shares se veut l’expression d’une conviction qui nous tient plus que tout à cœur : rendre la finance accessible au plus grand nombre. »

Bien qu'encore jeune, Shares réunit déjà plus de 150 employés à travers la France, le Royaume-Uni et la Pologne. Un nom à retenir pour les temps à venir.

Source : Communiqué de presse

