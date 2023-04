En Espagne, les contribuables devront désormais déclarer toutes leurs cryptomonnaies

C’est une loi particulièrement stricte qui vient d’être validée en Espagne. À partir du 1er janvier 2024, les contribuables ainsi que les entreprises devront déclarer leurs cryptomonnaies – c’est-à-dire la nature et le montant… Ainsi que toutes les opérations effectuées (échanges, paiements ou simples transferts).

Le Conseil des ministres a validé hier cette proposition, baptisée « obligations informatives ». Elle vise à lutter contre la fraude fiscale, et elle est s’applique à la moindre cryptomonnaie qui passe par le portefeuille des déclarants :

Sont visés les contribuables d’Espagne, mais aussi les entreprises locales et les entreprises étrangères qui sont établies de manière stable sur le territoire.

👉 A lire – Waltio Avis et Tuto (2023) : l’outil qui simplifie la déclaration de vos cryptomonnaies

Comme en France, où le contribuable doit déjà déclarer certaines opérations, la mise en place de ces nouvelles règles pourrait être un vrai casse-tête pour les contribuables espagnols. En particulier pour les traders, qui peuvent procéder à de nombreuses opérations par jour. Sont aussi soulevées des questions éthiques : puisque le gouvernement ne demande pas aux citoyens de déclarer les opérations de leurs comptes en banque, pourquoi devraient-ils le faire avec leurs cryptomonnaies ?

Les entreprises étrangères pourraient également se retrouver en difficulté, la loi étant particulièrement stricte sur les obligations déclaratives :

« Les établissements stables sur le territoire espagnol de personnes ou entités résidant à l’étranger, qui fournissent des services de change entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ou entre différentes monnaies virtuelles […] doivent également soumettre une déclaration annuelle informative concernant les opérations d’acquisition, de transmission, d’échange et de transfert de monnaies virtuelles, ainsi que les encaissements et les paiements effectués dans lesdites monnaies. »