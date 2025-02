La victime saute de l’immeuble pour s’échapper – Un nouveau kidnapping lié aux cryptomonnaies a eu lieu

C’est malheureusement devenu courant ces derniers mois : un kidnapping lié aux cryptomonnaies a eu lieu en Espagne. La victime a pu s’échapper et 3 hommes ont été arrêtés. Que savons-nous pour l’instant ?

Nouveau kidnapping aux cryptomonnaies en Espagne

Les forces de l’ordre espagnoles ont publié les vidéos montrant l’arrestation, qui a eu lieu le 1er février dernier. On y voit trois hommes britanniques interpellés alors qu’ils essayaient de fuir à bord d’une Audi.

Les accusés auraient attiré la victime, elle aussi britannique, dans un appartement de la Costa del Sol pour la prendre en otage. Les forces de l’ordre ont confirmé qu’ils auraient demandé 30 000 euros pour sa libération. La victime, qui parle hindi, a prétendu appeler un de ses clients pour débloquer les fonds, mais a en réalité appelé un ami pour le prévenir de sa captivité. La police locale a donc pu être notifiée.

Plus tard dans la journée, face aux menaces de torture et de mort, la victime a sauté depuis la terrasse dans la rue, une dizaine de mètres plus bas. La police était déjà présente aux abords de l’appartement et a pu la prendre en charge rapidement pour lui apporter des soins médicaux. Les policiers ont ensuite capturé les malfaiteurs, qui tentaient de fuir en voiture.

Espèces, cocaïne rose et armes à feu

La fouille de l’appartement a conduit à la découverte de 10 000 euros environ en espèces, ainsi que 2 armes à feu, 3 couteaux, 2 montres de luxe et 25 grammes de cocaïne rose. Les 3 Britanniques arrêtés ont été transférés dans une prison locale.

Ces derniers auraient rencontré leur compatriote par hasard deux semaines plus tôt à Marbella. La victime aurait alors révélé disposer de quantités importantes de cryptomonnaies. Ils auraient déjeuné ensemble le jour du kidnapping, avant qu’elle soit invitée dans l’appartement sous couvert de partager un verre.

Les 3 accusés seraient connus de la police britannique, notamment pour des faits liés à la possession illégale d’armes et aux drogues. Leurs noms n’ont pas été révélés à la presse. Ils risquent une longue peine de prison pour kidnapping, coups et blessures, possession illégale d’armes, trafic de drogues et association de malfaiteurs.

