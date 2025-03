Bitcoin : BBVA devient la première banque européenne à proposer un service d’achat, vente et conservation à ses clients

BBVA, deuxième banque d’Espagne et parmi les 50 plus grandes banques au niveau mondial, vient de recevoir le feu vert légal pour proposer à ses clients le trading et l’achat en custodial de Bitcoin et Ethereum. Quelle conséquences pour le marché ? Analyse avec Alexandre Laizet, le Michael Saylor français.