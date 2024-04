Worldcoin (WLD) : les scans d'iris peuvent désormais être supprimés sur demande

Worldcoin (WLD) annonce une nouvelle mesure pour apaiser les inquiétudes concernant la vie privée de ses utilisateurs. Les détenteurs d'un World ID peuvent désormais demander à l'entreprise de supprimer leur scan d'iris.

Enfin le choix pour la suppression des scans d'iris

Worldcoin, un projet qui vérifie l'identité des utilisateurs en scannant leur iris, continue de faire face à l'examen minutieux des gouvernements. Pour apaiser les inquiétudes concernant les questions de vie privée, l'entreprise annonce une nouvelle mesure. Désormais, les détenteurs d'un World ID peuvent demander la suppression de leur scan d'iris, également appelé « code iris ».

« Les détenteurs d'un World ID ont désormais plus de contrôle grâce à la possibilité de désactiver leur ID. Cela inclut la suppression définitive de leur code iris, qui est une représentation numérique de la texture unique de leur iris. » Communiqué de Worldcoin

Worldcoin a attribué des World ID à près de 5 millions de personnes ayant consenti à un scan de leur iris afin de prouver leur « identité humaine ». Le projet récompense également les participants qui s'inscrivent avec du Worldcoin (WLD), le token de l'écosystème.

Alors que l'intelligence artificielle (IA) prend de plus en plus de place dans nos sociétés, la société Tools for Humanity, co-fondée par Sam Altman, le PDG d'OpenAI à l'origine du développement logiciel de Worldcoin, estime qu'un système fiable permettant de prouver qu'un acteur en ligne est humain deviendra crucial.

L'initiative de Worldcoin visant à créer des identifiants numériques prouvant l'identité humaine a été examinée par plusieurs gouvernements, et dans certains cas, complètement interrompue. En mars, la Corée du Sud a lancé une enquête à son encontre, tandis que l'Espagne et le Portugal ont tous deux demandé au projet de cesser de collecter des données biométriques.

Worldcoin prend de nouvelles mesures sur les données

Worldcoin assure prendre au sérieux la protection des données biométriques et personnelles des utilisateurs. Il y a environ 2 semaines, Tools for Humanity a lancé une nouvelle initiative appelée « conservation personnelle » qui donne aux nouveaux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données.

Grâce à la conservation personnelle, les nouveaux inscrits stockent leurs données personnelles sur leur propre appareil (généralement un smartphone). De plus, les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus demander à Worldcoin de chiffrer et de stocker leurs données.

En plus de permettre aux détenteurs d'un World ID de demander la suppression de leur code iris, le projet a également annoncé la mise en place d'un nouveau contrôle. Worldcoin va vérifier de l'âge de la personne pour garantir que le service ne soit accessible qu'aux personnes de 18 ans ou plus.

Annoncées dans la matinée, ces 2 dernières mesures ont été développées en collaboration avec des experts en sécurité et en confidentialité, mais également à l'aide de questions soulevées par les autorités de protection des données dans certains endroits où Worldcoin est déjà disponible.

Point important, lorsqu'un détenteur d'un World ID demande la suppression de son code iris, Worldcoin indique qu'il le fera, mais seulement dans les 6 mois après la demande.

« Le World ID de l'individu deviendra invalide et une période de réflexion de 6 mois sera initiée afin que les individus ne puissent pas se revérifier immédiatement. À la fin de cette période, leur code iris sera définitivement supprimé et irrécupérable. »

