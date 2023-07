Worldcoin (WLD) : un scan d'iris a lieu toutes les 8 secondes selon Sam Altman

Au troisième jour du lancement de Worldcoin (WLD), le projet semble faire taire ses critiques, qui anticipaient un intérêt mesuré pour la technologie. On assiste en effet à des files d’attente dans les pays ou l’Orbe est arrivé, pour scanner les yeux des utilisateurs. La dystopie de Sam Altman serait-elle en marche ?

Des files d’attente pour accéder à l’Orbe de Worldcoin

Dystopique pour certains, visionnaire pour d’autre, le projet Worldcoin ne cesse de faire parler de lui depuis son lancement il y a trois jours. La technologie, qui fait usage des données biométriques des utilisateurs, est en effet proposée dans plusieurs grandes villes mondiales. Les intéressés peuvent faire la rencontre de l’Orbe : il s’agit de la technologie utilisée pour les scans d’iris. La collecte de ces données biométriques permet ensuite de générer des WorldID, et donc d’associer chaque identité numérique à une personne réelle.

Selon plusieurs observateurs locaux, et selon le fondateur du projet Sam Altman lui-même, le succès est au rendez-vous. Le créateur de Worldcoin et fondateur d’OpenAI explique en effet qu’il y aurait désormais un scan toutes les 8 secondes dans le monde :

day 3 of @worldcoin launch, crazy lines around the world. one person getting verified every 8 seconds now. pic.twitter.com/vHRu1sWMT3 — Sam Altman (@sama) July 26, 2023

Si on ne peut confirmer ce chiffre, les images montrent effectivement de longues files d’attente. Au Japon, les scans d’iris se feraient en échange de 25 WLD, soit environ 50 dollars au cours actuel. Les Orbes de Worldcoin sont disponibles dans 35 pays. Les États-Unis ne sont pas inclus dans la liste, à cause du cadre réglementaire jugé trop hostile.

1 500 Orbes bientôt en service

Actuellement, l’entreprise Tools for Humanity, qui a créé le projet Worldcoin, dispose de 200 Orbes à envoyer aux quatre coins du monde. Et le rythme va s’accélérer : 1 500 d’entre elles devraient être disponibles d’ici à la fin de l’année 2023. L’application est quant à elle disponible dans 120 pays.

À son lancement, Worldcoin confirmait que plus de 2 millions de personnes avaient déjà été scannées. 63% d’entre elles sont localisées en Afrique et en Asie, et l’Europe représente 17%. On l’a déjà évoqué, mais cela fait partie des critiques majeures portées à l’encontre de Worldcoin, qui est accusé de profiter de la pauvreté de certaines économies pour attirer les utilisateurs en échange de tokens de WLD.

Il est probable que le projet de Sam Altman, qui a déjà créé de nouveaux usages avec OpenAI, soit également novateur en termes de régulations appliquées. Alors que certains y voient un cauchemar orwellien, Worldcoin semble en tout cas susciter l’enthousiasme espéré par les investisseurs. Il s’agira donc certainement d’un des domaines les plus dynamiques des prochains mois.

Source : Sam Altman via Twitter

