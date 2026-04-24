Sam Altman lance World ID 4.0 : une identité numérique pour prouver que vous êtes humain

World, le projet d’identité numérique cofondé par Sam Altman, PDG d’OpenAI, a présenté World ID 4.0, une nouvelle version de son système de « proof of human ». L’outil permettrait aux plateformes de distinguer les humains des bots, des deepfakes et des agents IA, dans un Internet de plus en plus traversé par l’intelligence artificielle.

Sam Altman présente World ID 4.0 pour distinguer les humains des IA

Depuis l’arrivée des grands modèles d’intelligence artificielle générative dans les usages grand public en 2022, faire la distinction entre un humain, un bot et un contenu synthétique devient de plus en plus difficile en ligne.

Les réseaux sociaux, les plateformes de rencontre, les outils de visioconférence, les services de signature électronique et les interfaces de commerce en ligne sont désormais exposés à des formes de fraude plus difficiles à détecter.

🟥 Qu'est-ce que Worldcoin, le projet crypto de Sam Altman ?

C’est pour limiter les arnaques aux deepfakes notamment que World, anciennement Worldcoin, a présenté World ID 4.0, une mise à jour décrite comme une infrastructure complète de « preuve d’humanité ».

La version 4.0 du World ID voudrait permettre à un utilisateur de prouver qu’il est bien humain, sans avoir à transmettre une pièce d’identité à chaque service utilisé.

Le système de vérification repose toujours sur l’Orb, l’appareil biométrique conçu pour scanner l’iris des utilisateurs et générer une identité numérique unique.

Extrait de la conférence donnée World

World revendique avoir vérifié 18 millions d’utilisateurs dans le monde, mais ça ne s’est pas fait sans polémique. En échange de leur vérification d’identité, certains utilisateurs recevaient des tokens WLD et parfois même de la nourriture, une manière détournée d'acheter des utilisateurs.

Lors de sa conférence, World ID 4.0 devrait bientôt être intégré à des plateformes grand public, dont Tinder, Zoom, Docusign, Shopify, Okta, AWS et Vercel. Sur Tinder, les utilisateurs vérifiés via World ID pourront afficher un badge de « verified human », après un 1er test au Japon et une extension annoncée aux États-Unis.

Face à ces annonces, le média TFTC ironise sur le fait que Sam Altman propose désormais une solution d’identité biométrique pour limiter un problème qu’il a lui-même contribué à créer avec OpenAI :

« Il a provoqué le déluge. Maintenant, il vend l'arche. »

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Une innovation paraissant nécessaire, mais une trajectoire politique dystopique

Aujourd'hui, le vrai débat ne porte plus vraiment sur l'intérêt de l’existence de ces outils d'intelligence artificielle, le monde commence à reconnaitre son utilité, voire sa nécessité, mais le débat persiste sur la manière dont ils seront utilisés.

Un usage coercitif de l’IA, ou la création d’outils capables de renforcer le pouvoir de surveillance des États et des grandes plateformes, pourrait accélérer la route déjà prise par nos gouvernements vers la collecte de données massives, la manipulation et la censure d'algorithmes influençant les opinions de la population.

Dans ce cadre, une identité biométrique centralisée comme World ID peut rapidement devenir plus qu’un simple outil anti-bot, elle pourrait devenir l’une des briques techniques du gouvernement omniscient imaginé par Orwell.

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Dans le monde des cryptomonnaies, les IA blockchain cherchent à limiter la concentration du pouvoir technologique, mais elles peinent encore à attirer les capitaux, les développeurs et les utilisateurs nécessaires pour rivaliser avec les géants du secteur, ou même à réellement être décentralisées.

À plus court terme, les modèles d'IA locales et open source semblent offrir une réponse plus concrète. Elles sont évidemment moins puissantes que ChatGPT, Claude ou leurs concurrents, mais elles permettent de limiter l’exposition des données personnelles et d’adapter l’outil aux préférences, au style et aux valeurs de chaque utilisateur.

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Sources : World, X, Reddit

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