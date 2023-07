Worldcoin : combien de WLD peut-on recevoir en scannant son iris ?

Le controversé projet de vérification d’identité de Sam Altman, Worldcoin, a été lancé hier. On sait désormais combien gagne une personne qui accepte de scanner son iris pour fournir des données biométriques au projet. Et cela pose quelques questions.

Un scan de l’iris contre des cryptomonnaies

C’est une des critiques majeures du projet Worldcoin, qui alimente la polémique. Est-ce éthique de jouer sur l’appât du gain pour récupérer les données biométriques de nombreuses personnes ? Le projet de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, attise à la fois les convoitises et les débats cette semaine.

On a désormais une idée de la somme en Worldcoin à laquelle peuvent prétendre les personnes qui scannent leur iris. Selon l’analyste Ignas, une personne a reçu 62 dollars en WLD après le scan de son iris. Cette somme est vouée à évoluer, le cours du Worldcoin étant encore très fluctuant. Ce matin, le token affiche un cours aux alentour de 2 dollars, selon les données collectées par CoinGecko :

Le cours du WLD est encore très volatil après son lancement

La capitalisation totale du WLD s’élève actuellement à 217 millions de dollars.

Les questions que cela soulève

Comme l’ont pointé plusieurs commentateurs, si 62 dollars est une somme relativement modeste en France et en Europe occidentale en général, ça n’est pas forcément le cas ailleurs. Dans les pays aux économies très fragilisées, où l’inflation règne, il peut s’agir d’une somme conséquente. Et c’est ce qui peut poser problème d’un point de vue éthique, selon les détracteurs de Worldcoin.

Comment en effet s’assurer que les utilisateurs fragiles financièrement scannent leur iris par réelle volonté de participer au projet, et pas par simple besoin de gagner de l’argent ? Selon le whitepaper du projet Worldcoin, les utilisateurs ayant scanné leur iris sont en effet situés dans des régions très variées :

Répartition géographique des utilisateurs ayant scanné leurs iris

On voit qu’à la date d’hier, 63% des utilisateurs ayant fourni leurs données biométriques sont situés en Afrique et en Asie. Au total, 43 millions de WLD seront distribués aux utilisateurs au fur et à mesure des années. L’on sait que les responsables de Worldcoin ont notamment développé leur projet au Soudan et en Indonésie, ce qui a mené à des critiques : ont-ils profité de la pauvreté des habitants de ces pays ?

Une chose est certaine : les débats entourant Worldcoin ne sont pas prêts de s’arrêter. Le projet de Sam Altman, dystopique pour certain, révolutionnaire pour d’autres, devrait créer des précédents en ce qui concerne l’association des technologies financières avec les technologies liées aux données biométriques.

Source : CoinGecko

