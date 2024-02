Worldcoin : pourquoi le token WLD a-t-il grimpé à son prix le plus haut après avoir gagné 130 % ?

Ces derniers jours, le token WLD de Worldcoin a fait parler de lui en enregistrant une spectaculaire hausse de plus de 110 % en une semaine, propulsant son cours à 5,85 dollars. Qu'est-ce qui explique une envolée si soudaine pour la cryptomonnaie de Sam Altman, le PDG d'OpenAI ?

Où en est le token WLD de Worldcoin ?

Cela faisait maintenant un peu moins de 7 mois que le Worldcoin, le token de Sam Altman, est arrivé sur le marché. Sujet à controverse, le Worldcoin est le résultat d'un curieux mélange d'intelligence artificielle (IA), de blockchain et de reconnaissance biométrique.

Le projet de Worldcoin est simple : via un orbe physique, sobrement nommé « The Orb », il est possible pour (presque) n'importe qui de scanner son iris afin d'authentifier ses données biométriques et être récompensé pour cela en tokens WLD.

Ce projet du PDG d'OpenAI, la firme derrière l'agent conversationnel ChatGPT, souhaite à travers ce procédé « construire le plus grand réseau d'identité et financier du monde, en donnant à chacun la possibilité d'en être propriétaire ».

« La majorité des êtres humains en vie aujourd'hui recevront des jetons WLD, ce qui fera du WLD la monnaie numérique la plus largement distribuée. » Extrait du whitepaper du Worldcoin

Et jusqu'ici, le projet de Sam Altman s'est heurté à de nombreux obstacles, notamment réglementaires. Ce dernier s'est successivement vu interdire au Kenya, en France, en Inde ainsi qu'au Brésil. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 3,4 millions d'individus auraient déjà scanné leur iris via le système Worldcoin, selon le site officiel du projet. Cela correspond à 76,4 millions de tokens WLD versés.

Comme pour toute cryptomonnaie, le cours du token WLD peut être amené à varier subitement, et c'est précisément ce qui vient de se passer ces derniers jours.

Le cours du token WLD grimpe de 110 % en une semaine

Après avoir erré entre 1 et 3 dollars la majeure partie de son temps de son lancement jusqu'à il y a encore moins d'une semaine, le cours du token WLD a enfin connu son heure de gloire. Ce dernier est continuellement en train de battre son propre record de prix le plus haut atteint (ATH) à chaque heure de la journée qui passe, et s'échange actuellement à 5,85 dollars.

À titre de comparaison, il y a seulement 6 jours, le token WLD s'échangeait encore à 2,4 dollars. Autrement dit, le cours du Worldcoin a gagné plus de 130 % en l'espace d'une semaine.

Évolution du cours du token Worldcoin (WLD) de son lancement à aujourd'hui

L'explosion du token WLD est très largement attribuable au récent lancement de Sora, un modèle d'intelligence artificielle (IA) qui permet à ses utilisateurs de transformer du texte en vidéo. Une véritable révolution, qui vient par ailleurs confirmer la dominance d'OpenAI dans le secteur en pleine expansion de l'IA, si tant est que cela fût encore nécessaire.

Bien que Worldcoin et Sora soient 2 projets tout à fait distincts, il n'en fallait pas moins pour que les investisseurs sautent sur le WLD suite à la nouveauté d'OpenAI. Nous pouvons observer que, par extension, la très grande majorité des altcoins relatifs à l'intelligence artificielle ont également vu leur cours grimper ces derniers jours.

La question reste, comme toujours, de déterminer si cette hausse se finira par une simple prise de profit de la part des investisseurs, ou si le Worldcoin va désormais évoluer durablement au-dessus d'une nouvelle résistance.

Source : TradingView

