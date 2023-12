Worldcoin (WLD) suspend son service de vérification « Orb » en France, en Inde et au Brésil

Worldcoin, le projet de Sam Altman, célèbre pour son système de vérification Orb, a annoncé la suspension de ses activités en France, en Inde et au Brésil. Ce projet ambitieux, initié par le PDG d'OpenAI lie finance et identité numérique, mais fait face à d'importants défis réglementaires et éthiques. La récente suspension de ses activités dans plusieurs pays peu après son lancement soulève ainsi des questions cruciales sur sa viabilité.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/worldcoin-suspend-service-verification-oreb-france-inde-bresil/