La cryptomonnaie TAO de Bittensor a grimpé de 100 % sur 2 semaines, comment l'expliquer ?

Au cours des derniers jours, de nombreux altcoins semblent vouloir sortir de leur torpeur, et certains se sont d'ailleurs déjà démarqués de la tendance baissière en affichant des résultats exceptionnels. C'est le cas de TAO, la cryptomonnaie du projet Bittensor, qui enregistre une hausse de son prix de 100 % au cours des 14 derniers jours.

Bittensor se positionne comme une initiative majeure dans le domaine des technologies peer-to-peer. Alliant intelligence artificielle (IA) et blockchain, ce projet vise à repenser radicalement la manière dont nous échangeons et traitons les informations en mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes d'apprentissage automatique.

Nous pouvons remarquer que de nombreux altcoins réagissent positivement aux dernières nouvelles macroéconomiques et plus particulièrement le secteur de l'IA, qui surperforme actuellement les autres narratives du marché crypto.

En effet, le Global Market Cryptocurrency Index AI (GMCI AI), un indice représentant la performance globale des tokens liés à l'intelligence artificielle, a augmenté de plus de 30 % au cours de la semaine dernière.

En comparaison, l'indice Global Market 30 (GM 30), qui mesure les 30 premiers tokens par capitalisation boursière, a enregistré une hausse de « seulement » 9,8 %. Le Bitcoin a, pour sa part, enregistré une hausse de son prix de 7,5 % au cours de cette même période.

Bien que le marché crypto suive avant toute chose la cadence donnée par le prix du Bitcoin, il se pourrait que la reine des cryptomonnaies commence à céder du terrain aux altcoins.

En effet, la dominance du BTC, en quasi perpétuelle hausse depuis fin novembre 2022, semble régresser, ou du moins se stabiliser autour des 57 % depuis quelques jours.

Bitcoin dominance, en données journalières

Certaines nouvelles liées à l'intelligence artificielle ont également pu jouer un rôle dans la surperformance du secteur IA en crypto. En effet, les derniers résultats économiques du géant Nvidia, l'acteur le plus capitalisé dans le secteur de l'IA en finance traditionnelle, ont une nouvelle fois dépassé les attentes des experts.

De plus, OpenAI, un autre leader de ce secteur, a récemment lancé son nouveau modèle ChatGPT « o1 ». Cet évènement a été suivi de rumeurs concernant un tour de financement s'élevant à 6,5 milliards de dollars pour OpenAI.

En parallèle de ces évènements, l'équipe de Bittensor continue d'innover et de proposer des améliorations pour son protocole.

Comme cela a été souligné sur X, « une grande partie de cette hausse est due à l'enthousiasme suscité par le lancement prochain de contrats intelligents sur le réseau Bittensor ».

