Les actions de Nvidia perdent 278 milliards de dollars sur une journée – Que s’est-il passé ?

C’est un triste record pour une entreprise. Nvidia a perdu 278 milliards de dollars de capitalisation sur une seule journée hier. Cela correspond à une chute de 9,5 %. Aucune action du marché boursier américain n’avait jamais connu une telle chute.

L’action NVDA de Nvidia chute nettement le 3 septembre 2024

La raison est à aller chercher du côté d’un rapport de Bloomberg, qui a été publié hier. Il affirme que Nvidia vient de recevoir une assignation de la part de l’équivalent du ministère de la Justice des États-Unis, le DOJ.

Les autorités chercheraient des preuves que le géant de la Tech a violé des lois antitrust. Autrement dit, il n’aurait pas respecté les règles entourant la concurrence et n’aurait pas laissé assez de place aux autres entités du domaine de la haute technologie.

