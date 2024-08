Nvidia augmente son chiffre d'affaires de 122 % sur un an au 2e trimestre

Mercredi, Nvidia a annoncé ses résultats du 2e trimestre. Avec plus de 30 milliards de dollars, cela représente une hausse de 122 % sur un an. Néanmoins, le cours de l’action a reculé en bourse. Nous faisons le point.

Nvidia réalise plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 2e trimestre

Étant l'une des actions les plus populaires de ces dernières années, les résultats trimestriels de Nvidia étaient nécessairement attendus par les investisseurs. L'entreprise les a annoncés hier, déclarant ainsi plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour la période du 1er avril au 30 juin.

Un tel résultat n'est pas anodin, car il représente une hausse de 122 % sur une base de trimestre à trimestre, ainsi qu'une progression de 15 % en comparaison du trimestre précédent :

Figure 1 - Résultats trimestriels de Nvidia

L'intelligence artificielle (IA) jouerait un rôle important dans ces chiffres, notamment grâce à plusieurs produits de la marque :

Spectrum-X Ethernet for AI et le logiciel Nvidia AI Enterprise sont deux nouvelles catégories de produits qui atteignent une échelle significative, démontrant que Nvidia est une plateforme complète et à l'échelle du centre de données. Sur l'ensemble de la pile et de l'écosystème, nous aidons les créateurs de modèles de pointe aux services Internet grand public, et maintenant aux entreprises. L'IA générative va révolutionner tous les secteurs.

Outre une augmentation du chiffre d'affaires, une hausse du résultat net doit également être soulignée. En effet, celui-ci passe à près de 16,6 milliards de dollars au 2e trimestre, marquant ainsi une progression de 168 % par rapport à l'année dernière, et 12 % de plus qu'au 1er trimestre.

Une baisse de l'action malgré tout

En dépit d'une performance plus qu'honorable, ces chiffres ne semblent pas avoir convaincu les investisseurs. Et pour causse, le titre Nvidia a cédé 2,1 % sur la séance de mercredi. Lors de l'écriture de ces lignes, l'action affiche un nouveau recul de plus de 4 % lors de la pré-séance :

Figure 2 - Cours de l'action Nvidia en données journalières

Malgré cette baisse, le titre conserve toutefois ça place de 2e action la plus capitalisée au monde. Avec un total de près de 3 090 milliards de dollars, cela représente une progression de plus de 150 % depuis le début du mois de janvier.

Dans le sillage de cette baisse, les cryptomonnaies estampillées "IA" ont, elles aussi, subit une baisse de leur cours :

Figure 3 - Cours des cryptomonnaies de la catégorie IA

Bien que ces baisses atteignent jusqu'à 8 % en 24 heures, il convient toutefois de relativiser lorsque l'on regarde les hausses hebdomadaires.

