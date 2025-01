Meta pourrait bien être l'acteur clé du changement avec l'IA physique et la robotique

Yann LeCun, directeur de l'IA chez Meta, prévoit l’émergence dans les 3 à 5 prochaines années d’un nouveau paradigme d'architectures d'IA, marquées par des « modèles mondiaux » plus intelligents et polyvalents. Cette avancée pourrait également révolutionner la robotique, permettant aux machines d’interagir de manière plus autonome et intelligente avec le monde réel.