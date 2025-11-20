NVIDIA signe un nouveau trimestre record avec 57 milliards de dollars

NVIDIA a dévoilé un chiffre d’affaires record pour son troisième trimestre, avec 57 milliards de dollars. Retour sur les performances hallucinantes du leader mondial des GPU.

le 20 novembre 2025 à 10:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

NVIDIA dévoile ses résultats trimestriels

Ayant dépassé le cap des 5 000 milliards de dollars de capitalisation le mois dernier, NVIDIA fait figure de baromètre de l'économie américaine, à tel point que le marché surveille avec attention chaque publication de résultats. Mercredi, le géant du calcul informatique a ainsi publié ses derniers chiffres trimestriels, qui rapportent un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars pour son troisième trimestre, clôturé dans son cas au 26 octobre dernier.

Dès lors, cela représente une hausse de 22 % en comparaison du trimestre précédent, mais également une performance supérieure de 62 % en comparaison de l'année dernière.

Sur neuf mois, ce chiffre d'affaires s'élève ainsi à près de 148 milliards de dollars, là où l'année dernière, il s'élevait à un peu plus de 91 milliards de dollars sur la même période :

Résultats de NVIDIA

Résultats de NVIDIA

 

💡 Comment acheter l'action NVDA de NVIDIA ?

Alors que le bénéfice s'établit à 1,3 dollar par action diluée, Jensen Huang, le fondateur et PDG de NVDIA, salue les ventes de sa nouvelle génération de GPU :

blockquote icon

Les ventes de Blackwell explosent et les GPU cloud sont en rupture de stock. La demande en puissance de calcul ne cesse de croître et de s'amplifier, tant pour l'entraînement que pour l'inférence, avec une croissance exponentielle. Nous sommes entrés dans le cercle vertueux de l'IA. L'écosystème de l'IA se développe rapidement : de plus en plus de créateurs de modèles fondamentaux, de startups spécialisées, dans davantage de secteurs et de pays. L'IA est partout, elle fait tout, simultanément.

Jeudi, la nouvelle de ces résultats a permis de donner un peu de souffle aux marchés boursiers, avec l'action NVDA en hausse de 2,85 %, le S&P 500 qui clôture en hausse de 0,38 % et le Nasdaq à 0,59 %.

À propos de l'action NVDA, cette dernière a quelque peu corrigé depuis son record historique à 212 dollars le 29 octobre dernier. Aujourd'hui, le titre s'échange à 186,5 dollars, en baisse de 12 % :

Cours de l'action NVDA en données quotidiennes

Cours de l'action NVDA en données quotidiennes

 

👉 Dans l'actualité également — Ondo décroche l’agrément MiCA pour sa plateforme d’actions tokenisées

Pour le trimestre en cours, l'entreprise s'attend désormais à un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 2 %, ce qui constituerait un nouveau record.

Sources : NVIDIA, TradingView

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

Vincent Maire

