OpenAi s'engage dans le prolongement de la vie humaine avec son nouveau modèle GPT-4b micro

OpenAI a annoncé le développement du modèle GPT-4b micro en collaboration avec Retro Biosciences, visant à repousser les limites de la biologie et de la reprogrammation cellulaire. Bien que prometteur, ce modèle nécessite encore des validations scientifiques avant de confirmer son efficacité et son impact sur la science et la longévité humaine.

