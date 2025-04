La Corée du Nord déploie une unité de piratage basée sur l'IA pour attaquer les systèmes occidentaux

La Corée du Nord semble renforcer ses capacités en cyberattaques avec la création du Centre de Recherche 227, axé sur l’intelligence artificielle. L'IA pourrait-elle vraiment devenir un outil clé dans la stratégie de Pyongyang pour cibler les systèmes informatiques occidentaux ?

La Corée du Nord prévoit d'exploiter le « Centre de Recherche 227 » 24 heures sur 24

Le gouvernement nord-coréen serait en train d'ouvrir une nouvelle unité de piratage axée sur l'intelligence artificielle (IA) au sein du Bureau général de reconnaissance (RGB), l'agence de renseignement nord-coréenne fondée à la fin des années 2000.

Selon un rapport du média Daily NK, le régime de Kim Jong Un aurait lancé à la fin du mois de février une nouvelle unité de piratage. Cette dernière, nommée « Centre de Recherche 227 », a pour objectif de développer des technologies de cyberattaques avancées, notamment basées sur l'IA.

D’après une source anonyme au sein du régime citée par Daily NK, le Centre de Recherche 227 ne se limitera pas à la collecte d’informations traditionnelles, mais se concentrera avant tout sur la création de méthodes permettant de pénétrer les systèmes informatiques occidentaux.

Cette source précise que les missions du centre incluent la « neutralisation des réseaux de sécurité » et le développement de « technologies de vol d'informations basées sur l'IA ». Les experts du centre seront également chargés de créer des programmes automatisés pour la collecte et l'analyse d'informations.

« Ce centre de recherche se distingue des autres instituts liés au RVB », a précisé la source. Tandis que le siège du RVB est localisé dans le district de Hyongjesan à Pyongyang, le Centre de Recherche 227 se trouve dans le district de Mangyongdae.

D'après les informations recueillies, le RGB a l'intention de recruter initialement environ 90 experts en informatique. Ces candidats devront avoir obtenu des résultats exceptionnels dans des grandes universités et des programmes de doctorat, ce qui montre l'importance stratégique de ce centre pour des recherches avancées et des projets technologiques de haut niveau.

Guerre hybride et renversement des équilibres mondiaux

L'usage de l'intelligence artificielle pour ces cyberattaques représente un tournant technologique majeur. La capacité de l’IA à analyser de grandes quantités de données à une vitesse impressionnante et à s’adapter aux systèmes de défense informatique est un atout précieux dans le cadre de cyberattaques modernes.

L'IA, combinée à des techniques de piratage sophistiquées, pourrait permettre au régime de mener des attaques plus ciblées, difficilement identifiables et dévastatrices.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une tendance inquiétante puisque, comme le montre le dernier piratage record de Bybit, les exchanges de cryptomonnaies sont de plus en plus visés par des pirates nord-coréens. De plus, selon la NSA et le FBI, ces attaques sont souvent utilisées pour financer les programmes militaires et nucléaires du régime.

Alors que la guerre de l'information est de plus en plus acceptée comme un prolongement de la guerre traditionnelle, la montée en puissance de ce centre pourrait bien avoir des répercussions internationales profondes.

Source : Dailynk

