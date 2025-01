Fonds d'investissement IA : ai16z change de nom pour devenir ElizaOS

Cette semaine, la DAO d'investissements assistés par un agent IA ai16z a fait l'objet d'un rebranding pour devenir Eliza. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de nom ?

ai16z devient ElizaOS

En l’espace de quelques mois, l’organisation autonome décentralisée (DAO) d’investissement alimenté par intelligence artificielle (IA) ai16z a su faire parler d’elle, au point que son token est actuellement capitalisé à plus de 677 millions de dollars.

Mais malgré ce nom évocateur, le projet n’a en réalité aucun lien avec le véritable fonds d’investissement a16z fondé par Marc Andreessen et Ben Horowitz. D’ailleurs, Chris Dixon, fondateur et associé directeur d’a16z crypto, expliquait lundi dans un podcast d’Unchained que l’entreprise leur avait demandé de changer de nom pour éviter les confusions et que cela était en cours.

💡 Qu’est-ce que ai16z ?

Mardi, le créateur du projet a ainsi officialisé la nouvelle, en annonçant qu’ai16z devenait désormais ElizaOS :

Alors que nous continuons à nous développer dans plusieurs pays, à développer notre technologie de base et à favoriser une incroyable communauté de développeurs, nous mettons en œuvre une initiative de rebranding pour ElizaOS. ai16z a commencé comme une référence ludique lorsque notre objectif était de lever 75 000 $ pour créer un investisseur autonome. Grâce à des contributeurs incroyables, nous sommes rapidement devenus l’un des plus grands projets du secteur.

Pour l’heure, le token gardera néanmoins le ticker ai16z, dans l’attente de changements officialisés par un vote communautaire de la DOA.

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix de l’ai16z était de 0,61 dollar, en baisse de 4,86 % sur 24 heures. Alors que le prix du token a tout de même été divisé par plus de 3,8 depuis le plus haut du 3 janvier dernier, il conviendra de voir si le projet trouvera une certaine pérennité à la suite de ce changement de nom.

Source : X

