Les tokens d’agents IA en chute libre : le marché recule de 30 %

De quoi remettre en question un narratif bien rodé ? Les experts étaient déjà en train de vendre au public la nouvelle vache à lait : les tokens d'agents IA. Alors que les investisseurs commençaient à se désintéresser des memecoins, ces nouvelles crypto arrivaient à pic. Pourtant, la tendance commence à s'essouffler.

30 % de perte sur la semaine : la valeur des tokens d'agents IA dégringole

May your coffee kicks in before reality does. Il y a 6 jours, Justin Taylor se posait la question suivante : « pourquoi les Agents IA ont-ils besoin d’un token ? »

Cette publication, qui a connu un certain succès sur X, soulevait un point intéressant : quels étaient les fondamentaux qui soutenaient les tokens d’Agents IA, alors que leur capitalisation boursière était en train de s'envoler et que la hype s’emparait du narratif ?

Dans les jours qui ont suivi, les tokens d’Agents IA ont subi des pertes importantes. Les plus grandes capitalisations, comme Artificial Superintelligence Alliance (FET), Virtuals Protocol (VIRTUAL) et ai16z (AI16Z) ont perdu respectivement 22, 40 et 47 % de valeur en une semaine.

Les plus grosses capitalisations ne sont pas épargnées : le marché des tokens d'Agents IA est en chute libre.

Rien qu’aujourd’hui, la capitalisation boursière du narratif des tokens d’Agents IA recule de 11,3 %, 26 % sur la semaine.

Dans la foulée, les tokens des launchpads d’Agents IA, c’est-à-dire les plateformes qui permettent à tout le monde de lancer leur propre token d’Agent IA et de suivre la trend, perdent 16 % sur les dernières 24 heures, 31 % sur les 7 derniers jours.

15 milliards de dollars de capitalisations pour un peu de hype ?

Comment expliquer un tel cataclysme, alors que, dans le même temps, le marché n’a concédé que 4 % de pertes sur les dernières 24 heures ?

Comme Justin Taylor l’avait annoncé il y a un peu plus d’une semaine, l’absence de fondamentaux solides est le gros danger des tokens d’Agents IA.

Certes, l’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, mais cela ne suffit pas à justifier les 15 milliards de capitalisations boursières que les tokens d’Agent IA cumulaient la semaine dernière.

Les tokens d’Agents IA reposent principalement sur la hype. Il y a eu, c’est vrai, un certain succès rencontré par un « Agent IA » : Truth Terminal, la première IA à être devenu millionnaire.

Cependant, il s’agissait principalement d’une expérience, couronnée de succès par des interactions chanceuses avec Marc Andreessen, milliardaire cofondateur du fond a16z qui croit fermement dans l’intelligence artificielle, au point que son rapport prédictif pour le marché crypto en 2025 ne parle presque exclusivement que de ça.

Un échantillon qui a donc peu de chance d’être représentatif du succès des autres agents IA. Cependant, le narratif a rencontré un autre succès : celui du marketing.

L’idée d’avoir des petits robots intelligents qui deviennent riches pendant que nous ne faisons rien, voici de quoi séduire. Les investisseurs ont donc acheté les tokens de ces Agents IA, et ceux qui anticipaient une explosion du marché ont pris position sur les tokens des launchpads.

Pourtant, ceux qui ont gagné le plus d'argent sont sans doute les créateurs de ces tokens.

Il suffit de jeter un œil aux tokens d'agents IA pour comprendre qu'il y a un problème.

Pour avoir une idée du problème qui mine cette tendance, il suffit de voir à quel point certains projets imitent les codes des memecoins, avec une différence notable : la promesse de reposer sur une vraie technologie innovante contrairement aux memecoins, qui n’arrivent plus à vendre le rêve de la communauté bienveillante.

Mais cette fausse promesse ne rend-elle pas ces tokens d'agent IA encore plus dangereux ?

