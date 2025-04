300 milliards de dollars : record de valorisation pour OpenAI après un énorme investissement de SoftBank

Le PDG du géant SoftBank a confirmé ce mardi un investissement de 40 milliards de dollars, organisé avec d’autres entreprises, dont Microsoft et Thrive Capital. Le montant colossal fait grimper la valorisation d’OpenAI, qui est désormais estimée à plus de 300 milliards de dollars.

Mais il y a un mais. Cet investissement ne se débloquera dans son intégralité que si OpenAI devient une société à but lucratif. Pour rappel, l’entreprise s’est basée sur un modèle non lucratif, mais elle est en train de pivoter vers un modèle commercial « classique ».

SoftBank accompagne donc cette transition, qui est la condition de son apport de 40 milliards. Si elle n’avait pas lieu, l’investissement tomberait à « seulement » 10 milliards de dollars, la somme versée ce mois. Si à l’inverse tout se passe comme prévu, les 30 milliards de dollars restant tomberont en décembre 2025.

👉 A lire – Les agents autonomes d’intelligence artificielle (IA), la narrative crypto qui va tout bousculer ?

OpenAI semblait en ralentissement ces derniers mois, accusant une perte de 5 milliards de dollars pour l’année 2024. Mais on ne peut pas dire que l’entreprise suscite le dédain des investisseurs : elle a sécurisé plusieurs apports depuis l’année dernière. En octobre dernier, OpenAI était ainsi évaluée à 157 milliards de dollars – l’entreprise a donc doublé sa valorisation.

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 51% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus