Comment investir dans le cuivre, ce composant essentiel de l'IA ?

Le cuivre est le métal qui rend la révolution de lIA possible. Chaque datacenter, chaque câble d'alimentation, chaque système de refroidissement en consomme des tonnes. Et la demande ne fait qu'accélérer, portée par l'électrification mondiale et l'explosion des infrastructures d'intelligence artificielle. Découvrez comment investir dans le cuivre en 2026 à travers une sélection de 10 actions, ETF et ETC du secteur.

Les meilleures actions et ETF pour investir dans le cuivre en 2026

Voici notre sélection d'entreprises et de produits financiers dans lesquels il est possible d'investir pour s'exposer au secteur du cuivre 👇

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Pourquoi investir dans le cuivre en 2026 ?

Le cuivre est souvent présenté comme le métal de la transition énergétique. En 2026, il est aussi devenu le métal de l'IA.

Chaque mégawatt de capacité installée dans un datacenter nécessite entre 7 et 10 tonnes de cuivre : câblage électrique haute et basse tension, systèmes de distribution d'énergie, connecteurs, dissipateurs thermiques, câbles d'alimentation des racks de GPU.

À mesure que les hyperscalers (Amazon, Google, Meta, Microsoft) déploient des milliards de dollars dans leurs infrastructures d'IA, la demande en cuivre pour ce seul usage suit mécaniquement.

Mais l'IA n'est que l'un des moteurs. Le cuivre est au cœur de la transition énergétique mondiale : chaque véhicule électrique en consomme 3 à 4 fois plus qu'un véhicule thermique, chaque parc éolien offshore mobilise des kilomètres de câbles sous-marins, et la modernisation des réseaux électriques vieillissants en Europe et aux États-Unis représente un chantier colossal pour les années à venir.

Du côté de l'offre, la situation est structurellement tendue. Ouvrir une nouvelle mine de cuivre en Occident prend en moyenne 16 ans entre la découverte et la première production. Les grands gisements facilement accessibles se raréfient. De plus, la Chine et quelques pays d'Amérique du Sud concentrent l'essentiel de la production mondiale, ce qui crée une dépendance géopolitique similaire à ce que l'on observe avec les terres rares.

Cette tension entre une demande structurellement croissante et une offre contrainte constitue le cœur de la thèse d'investissement cuivre en 2026.

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Les mineurs de cuivre

Freeport-McMoRan (NYSE : FCX)

Freeport-McMoRan est le plus grand producteur de cuivre coté en bourse au monde. L'entreprise américaine, basée à Phoenix en Arizona, opère des mines majeures aux États-Unis (Morenci, la plus grande mine de cuivre d'Amérique du Nord), en Amérique du Sud et en Indonésie (Grasberg, l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or au monde).

Avec une production annuelle dépassant les 4 milliards de livres de cuivre, Freeport offre l'exposition la plus directe et la plus liquide au prix du métal parmi toutes les actions minières cotées. L'entreprise produit également de l'or et du molybdène, ce qui lui confère une diversification naturelle.

En 2026, Freeport reste la valeur de référence pour les investisseurs souhaitant s'exposer au cycle du cuivre via une action de grande capitalisation.

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Ivanhoe Mines (TSX : IVN)

Ivanhoe Mines est le mineur de cuivre à la plus forte trajectoire de croissance parmi les acteurs cotés. L'entreprise canadienne opère le complexe minier Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui le gisement de cuivre à la plus haute teneur et aux plus faibles émissions carbone parmi les grandes mines mondiales actives.

La guidance de production pour 2026 table sur 290 000 à 330 000 tonnes de cuivre pour ce seul site, avec une trajectoire d'expansion qui doit porter Kamoa-Kakula vers le top 3 mondial des producteurs de cuivre d'ici 2028.

Ivanhoe représente un profil plus orienté croissance que Freeport, avec un levier opérationnel élevé sur le prix du cuivre. En contrepartie, la localisation en RDC implique un risque géopolitique spécifique à intégrer dans l'analyse.

Antofagasta (LSE : ANTO)

Antofagasta est un groupe minier chilien coté à Londres, membre du FTSE 100. L'entreprise exploite 4 mines de cuivre au Chili, toutes situées dans l'une des ceintures géologiques les plus riches en cuivre au monde.

Avec un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de dollars et un résultat net de 2 milliards de dollars en 2025, Antofagasta est un acteur rentable, versant des dividendes réguliers à ses actionnaires. Son positionnement exclusif sur le Chili lui confère une discipline opérationnelle solide, mais l'expose également aux risques réglementaires et fiscaux chiliens, notamment les discussions récurrentes sur une hausse des royalties minières.

Southern Copper (NYSE : SCCO)

Southern Copper est une filiale du groupe mexicain Grupo México, l'un des plus grands conglomérats miniers d'Amérique latine. L'entreprise opère des mines au Mexique et au Pérou, ce qui lui confère une base de production géographiquement diversifiée sur le continent américain.

Ce qui distingue Southern Copper de ses pairs, c'est la combinaison entre des coûts d'exploitation parmi les plus bas du secteur et l'une des politiques de distribution les plus généreuses : l'entreprise verse régulièrement des dividendes substantiels, avec un rendement qui dépasse souvent les 3 à 5 % selon les cours.

Southern Copper dispose également de l'une des plus grandes réserves de cuivre connues au monde avec une visibilité de production sur plusieurs décennies.

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Les câbliers industriels

Ces entreprises ne sont pas des mineurs de cuivre. Elles transforment le métal en produits finis : câbles d'alimentation, d'interconnexion, sous-marins ou haute tension, et se trouvent au cœur de deux grandes thématiques : la construction des datacenters IA et l'électrification des réseaux énergétiques. Leur exposition au cuivre est indirecte mais structurelle : elles consomment massivement le métal et leur croissance dépend directement de la demande en infrastructure.

Nexans (Euronext Paris : NEX)

Nexans est le deuxième câblier mondial, derrière l'italien Prysmian. L'entreprise française, cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA, a opéré ces dernières années une transformation radicale : elle s'est recentrée exclusivement sur l'électrification, abandonnant ses activités télécom pour devenir un pure player des câbles d'énergie.

En 2026, Nexans est directement portée par deux moteurs. D'abord, la demande explosive des datacenters : chaque centre de données IA consomme des kilomètres de câbles électriques haute, moyenne et basse tension. Nexans a acquis début 2026 l'américain Republic Wire pour 680 millions d'euros, lui donnant une plateforme industrielle aux États-Unis au moment précis où la construction de datacenters s'y accélère.

Ensuite, le boom des interconnexions électriques offshore : Nexans est l'un des trois acteurs mondiaux (avec Prysmian et NKT) capables de produire et poser des câbles sous-marins à courant continu haute tension.

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Prysmian (Borsa Italiana : PRY)

Prysmian est le leader mondial du câble. Le groupe italien, présent dans plus de 50 pays, dispose du catalogue de produits le plus large de l'industrie : câbles sous-marins pour les interconnexions intercontinentales, câbles terrestres haute tension pour les réseaux de transport d'énergie, câbles pour datacenters (via sa division Digital Solutions), câbles automobiles et industriels.

En 2026, Prysmian a annoncé un programme d'investissement de 2 milliards de dollars dans l'extension de ses capacités de production d'ici 2027, dont le doublement de sa capacité de câbles sous-marins. Ses carnets de commandes s'étendent désormais bien au-delà de 2027 sur les segments haute tension, ce qui traduit une visibilité sur les revenus exceptionnelle dans un secteur industriel cyclique.

Prysmian bénéficie également directement de la demande des datacenters IA via sa division Digital Solutions, qui produit les câbles d'interconnexion à haute densité utilisés dans les clusters de GPU. L'action est cotée à Milan et est éligible au PEA.

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Investir sur le cours du cuivre via des ETC

Les ETC (Exchange Traded Commodities) permettent de s'exposer directement au prix du cuivre sur les marchés à terme, sans détenir physiquement le métal. Ces produits sont adaptés aux investisseurs qui souhaitent une exposition pure au prix de la matière première, indépendamment des performances opérationnelles des entreprises minières.

WisdomTree Copper ETC (COPA)

Caractéristique Détail ISIN GB00B15KXQ89 Émetteur WisdomTree Frais (TER) 0,49 % par an Indice suivi Bloomberg Commodity Copper Subindex 4W Total Return Bourse London Stock Exchange, Euronext, Borsa Italiana Encours Environ 1,8 milliard d'euros Réplication Synthétique (swap collatéralisé)

Le WisdomTree Copper est l'ETC cuivre le plus liquide et le plus utilisé en Europe avec près de 1,8 milliard d'euros d'encours. Il réplique la performance des contrats à terme sur le cuivre (futures) via une méthode synthétique entièrement collatéralisée, ce qui signifie que les actifs sous-jacents sont garantis par des sûretés.

Il convient de noter que la performance de cet instrument reflète le prix des futures sur le cuivre et non le cours spot, ce qui implique un effet de roulement des contrats (roll yield) pouvant être positif ou négatif selon la structure du marché.

iShares Physical Copper ETC (ICOP)

Caractéristique Détail ISIN IE00BQT4KP05 Émetteur BlackRock (iShares) Frais (TER) 0,20 % par an Exposition Cours spot du cuivre physique Bourse London Stock Exchange, Xetra, Euronext Réplication Physique (cuivre stocké)

L'iShares Physical Copper ETC est une alternative à la réplication synthétique : le cuivre est réellement stocké dans des entrepôts certifiés, ce qui élimine le risque de contrepartie lié aux swaps. Ses frais annuels de 0,20 % en font également une option moins couteuse pour une exposition au cours du métal.

Son fonctionnement est plus simple à comprendre que celui des ETC à réplication synthétique : la performance reflète directement l'évolution du prix spot du cuivre, sans effet de roulement des contrats à terme.

Investir dans le cuivre via des ETF actions

Pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à l'ensemble du secteur minier du cuivre sans sélectionner des titres individuels, 2 ETF UCITS offrent une exposition diversifiée aux principaux producteurs mondiaux.

Global X Copper Miners UCITS ETF (COPX)

Caractéristique Détail ISIN IE0003Z9E2Y3 Émetteur Global X ETFs Frais (TER) 0,55 % par an Indice suivi Solactive Global Copper Miners v2 Index Bourse London Stock Exchange Encours Près de 1 milliard d'euros Principales positions Freeport-McMoRan, Ivanhoe Mines, Antofagasta, Southern Copper, First Quantum

Le Global X Copper Miners UCITS ETF est le seul ETF disponible en Europe exclusivement dédié aux mineurs de cuivre. Il offre une exposition pure-play au secteur, en répliquant l'indice Solactive Global Copper Miners qui regroupe les entreprises mondiales dont l'activité principale est l'exploration, l'extraction ou le raffinage du cuivre.

Ses principales positions recoupent directement les acteurs présentés dans cet article (Freeport, Ivanhoe, Antofagasta, Southern Copper), ce qui en fait une alternative efficace pour les investisseurs qui préfèrent déléguer la sélection de titres. L'ETF est à accumulation : les dividendes sont réinvestis automatiquement.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF (METL)

Caractéristique Détail ISIN IE000ROSD5J6 Émetteur BlackRock (iShares) Frais (TER) 0,55 % par an Indice suivi S&P Global Essential Metals Producers Index Bourse Xetra, LSE, Euronext, SIX Encours 850 millions d'euros Principales positions Freeport-McMoRan, Glencore, Vale, Lynas Rare Earths, Pilbara Minerals

Géré par BlackRock, cet ETF suit l'indice S&P Global Essential Metals Producers, qui couvre 81 entreprises mondiales exposées aux métaux essentiels à la transition technologique et énergétique. Le cuivre représente une part significative de l'indice, aux côtés d'autres métaux critiques comme le lithium, le nickel et les terres rares.

Contrairement au COPX, le METL offre une diversification plus large : c'est l'option adaptée aux investisseurs qui souhaitent s'exposer au cuivre sans pour autant concentrer 100 % de leur allocation sur ce seul métal. Il est directement accessible depuis la plupart des courtiers européens.

Avec quelle plateforme investir dans le cuivre ?

Les actions des mineurs de cuivre sont principalement cotées sur le NYSE (Freeport, Southern Copper), le TSX canadien (Ivanhoe Mines) et le London Stock Exchange (Antofagasta). Elles nécessitent toutes un Compte-Titres Ordinaire (CTO).

Les actions de Nexans (France) et Prysmian (Italie) sont éligibles au PEA. Pour les investisseurs français, c'est la seule façon de bénéficier du cadre fiscal avantageux du PEA sur ce secteur.

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Voici un récapitulatif de la disponibilité des actions et produits présentés dans cet article sur chaque plateforme :

Action / Produit Ticker eToro Trade Republic Bitpanda XTB DEGIRO IBKR Freeport-McMoRan FCX ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ Ivanhoe Mines IVN ❌ ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ Antofagasta ANTO ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Southern Copper SCCO ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Nexans NEX ✅ ✅ (via PEA) ✅ ✅ (via PEA) ✅ ✅ Prysmian PRY ✅ ✅ (via PEA) ✅ ✅ (via PEA) ✅ ✅ WisdomTree Copper ETC COPA ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ iShares Physical Copper ETC ICOP ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Global X Copper Miners UCITS ETF COPX ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ iShares Essential Metals Producers UCITS ETF METL ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ ✅

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Les risques à connaître avant d'investir dans le cuivre

Le secteur du cuivre présente des risques spécifiques qu'il convient d'avoir en tête avant tout investissement.

La forte cyclicité du prix du cuivre. Le cours du métal est directement sensible à la conjoncture économique mondiale, en particulier à la santé de l'économie chinoise, qui représente environ 55 % de la demande mondiale. Un ralentissement de la croissance en Chine, une récession aux États-Unis ou un choc macroéconomique mondial peut provoquer des corrections sévères du prix du cuivre, entraînant dans leur sillage les actions minières.

Les risques géopolitiques et réglementaires. Une part significative de la production mondiale de cuivre est concentrée dans des zones à risque politique élevé : République démocratique du Congo, Pérou et Chili. Des instabilités politiques, des modifications du régime fiscal minier ou des nationalisations peuvent affecter directement les productions et les valorisations.

La concurrence de la photonique à l'intérieur des datacenters. C'est le risque le plus nouveau et le plus structurel pour la thèse d'investissement cuivre liée à l'IA. À l'intérieur des datacenters, le cuivre sert aujourd'hui d'interconnexion entre les GPU : il chauffe, il ralentit, et les ingénieurs cherchent à le remplacer par la lumière. La photonique - qui transmet des données via des fibres optiques plutôt que du métal - progresse dans les infrastructures des hyperscalers. Meta, Microsoft et Google déploient activement des solutions qui substituent progressivement le cuivre par de la fibre dans les interconnexions à courte distance.

👉 Pour en savoir plus sur les acteurs qui profitent de cette transition, vous pouvez consulter notre sélection des meilleures actions de la photonique

Cela dit, ce risque doit être nuancé par la réalité industrielle : lors de l'OCP Global Summit de mai 2026, des constructeurs de supercalculateurs comme Bull/Eviden ont indiqué que passer du câblage cuivre à l'optique dans un rack multiplie aujourd'hui le coût par un facteur de 10.

Cette contrainte économique majeure freine l'adoption rapide de la photonique et maintient le cuivre en position dominante dans les datacenters pour les prochaines années.

La forte exposition des câbliers à la volatilité du prix du cuivre. Nexans et Prysmian sont des consommateurs de cuivre, pas des producteurs. Lorsque le prix du métal monte, leurs coûts de production augmentent. Ces entreprises disposent de mécanismes de répercussion des hausses de prix sur leurs clients, mais avec un décalage dans le temps qui peut peser temporairement sur leurs marges. Ce risque est à intégrer lors de phases de forte hausse du cours du cuivre.

Les délais de mise en production des nouvelles mines. La thèse d'investissement sur un déficit structurel de l'offre repose sur la difficulté à construire rapidement de nouvelles mines. Mais si les conditions économiques se dégradent ou si les prix du cuivre s'effondrent, les projets en développement sont ralentis ou abandonnés. À l'inverse, une hausse prolongée des prix pourrait inciter des investissements massifs qui créeraient un excédent d'offre à moyen terme, pesant à nouveau sur les cours.

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