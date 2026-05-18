SpaceX pourrait entrer en bourse le 12 juin sous le ticker SPCX – Récap du weekend du 17 au 18 mai 2026

Un week-end marqué par de fortes turbulences sur les marchés, l’avancée majeure du Clarity Act aux États-Unis et de nouvelles déclarations de figures clés de la crypto. SpaceX prépare son entrée en bourse tandis qu’Hyperliquid confirme sa domination sur le marché.

SpaceX s’approche de son IPO

SpaceX pourrait entrer en bourse dès le 12 juin sous le ticker SPCX, après avoir déposé un dossier confidentiel auprès de la SEC en avril. BlackRock envisage d’y investir entre 5 et 10 milliards de dollars, faisant de cette introduction l’une des plus attendues de la décennie.

👉 Comment investir dans le spatial en 2026 ? Voici les meilleures actions du secteur

Marchés agités : chute des ETF crypto et liquidation massive

Le 15 mai, les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties nettes de 290,4 millions de dollars, tandis que ceux sur Ethereum ont perdu 65,7 millions. En parallèle, plus de 623 millions de dollars de positions longues ont été liquidés sur le marché crypto, suivi d’un nouvel épisode violent où 526 millions de dollars supplémentaires ont été liquidés en une seule heure alors que le Bitcoin tombait à 77 000 dollars.

Hyperliquid et Solana s’affrontent sur fond de polémique

Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana, a invité Jeff d’Hyperliquid à tester PhoenixTrade, soulignant sa volonté de rendre Solana « si robuste que même Hyperliquid pourrait y développer ses revenus ». Vibhu, directeur produit de la Solana Foundation, a ensuite ravivé la tension en qualifiant la communauté Hyperliquid de « plus insupportable de toutes ».

Malgré ces échanges houleux, le token HYPE a dépassé les 45 dollars et affiche une hausse de plus de 90 % depuis le début de l’année, soutenu par l’arrivée d’un ETF.

Les marchés mondiaux sous pression

Les Bourses américaines ont connu une perte historique de plus de 900 milliards de dollars, accompagnée d’une explosion des rendements obligataires. Celui à 30 ans a atteint 5,16 %, son plus haut depuis 2023, ravivant les craintes d’un retour de l’inflation. Bloomberg a signalé que cette hausse des rendements menace désormais le rallye des actions liées à l’intelligence artificielle.

Solana cherche à se détacher des memecoins

Lily Liu, présidente de la Solana Foundation, a affirmé que les memecoins ne définissent pas la blockchain Solana, souhaitant recentrer l’image du réseau alors que Pump.fun et d’autres outils de création de tokens sont sous le feu des critiques.

Progrès techniques et infrastructures blockchain

Aave a rétabli les ratios LTV du WETH à leurs niveaux d’avant-incident sur ses déploiements V3, dans le cadre du plan de récupération de rsETH, après des sorties massives de liquidités. Base, le layer 2 d’Ethereum développé par Coinbase, a enregistré un flux net quotidien de 1,8 milliard de dollars malgré les pertes de sa maison mère.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.