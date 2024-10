OpenAI (ChatGPT) lève 6,6 milliards de dollars, un record qui porte sa valorisation à 157 milliards de dollars

OpenAI, la société derrière ChatGPT, a levé 6,6 milliards de dollars lors d’un tour de table mené par Thrive Capital, portant sa valorisation à 157 milliards de dollars. Un investissement qui renforce la position de l’entreprise de Sam Altman dans la recherche en intelligence artificielle (IA) et qui précède, peut-être, son introduction en bourse.

Un financement record pour accélérer la croissance d’OpenAI

OpenAI, connue pour son modèle de langage avancé ChatGPT, a annoncé une levée de fonds colossale de 6,6 milliards de dollars, le plus grand tour de financement de capital-risque jamais réalisé.

Ce record est suivi de près par la levée de fonds portée à 6,5 milliards de dollars par Stripe réalisée en mars 2023. Vient ensuite xAI, la startup d'Elon Musk, qui avait levé 6 milliards de dollars en mai 2023.

Cette opération, menée par Thrive Capital, porte la valorisation d'OpenAI au montant faramineux de 157 milliards de dollars. Thrive Capital, déjà investisseur dans OpenAI, a cette fois-ci injecté 1,3 milliard de dollars, tout en conservant une option exclusive pour investir 1 milliard supplémentaire d’ici 2025. Ce tour de table a également vu la participation d’investisseurs historiques tels que Microsoft, Nvidia, SoftBank et Khosla Ventures.

Microsoft, partenaire stratégique d’OpenAI, a contribué à hauteur d'environ 750 millions de dollars, s’ajoutant à ses 13 milliards déjà injectés dans l’entreprise. Nvidia, quant à elle, a investi 100 millions de dollars, tandis que SoftBank a mis 500 millions de dollars sur la table.

Cette injection massive de capital permettra à OpenAI de renforcer sa capacité de calcul et de poursuivre ses efforts de recherche dans des technologies IA de pointe. « Le nouveau financement nous permettra de renforcer notre leadership en matière de recherche en intelligence artificielle, d’augmenter notre capacité de calcul et de continuer à construire des outils aidant les gens à résoudre des problèmes complexes, » a déclaré OpenAI dans le communiqué annonçant la nouvelle.

Une transition vers un modèle à but lucratif et des défis à venir

Historiquement fondée en tant qu’organisation à but non lucratif, OpenAI envisage de passer à une structure de société à but lucratif pour attirer davantage d’investissements et ainsi soutenir ses projets coûteux.

Cette transition vise à donner à l’entreprise une plus grande flexibilité pour explorer des projets ambitieux tels que la création de ses propres centres de données et puces AI afin de réduire sa dépendance à Nvidia - qui a investi dans ce nouveau tour de table. Cependant, ce changement n’est pas sans risques. Selon Bloomberg, certains investisseurs de ce tour de table auront la possibilité de retirer leurs fonds si la transformation n’est pas finalisée dans les 2 ans.

Parmi les préoccupations soulevées, OpenAI a demandé à ses investisseurs de s’abstenir de soutenir des startups concurrentes telles que Anthropic ou xAI. Bien que cette demande soit inhabituelle, elle souligne la volonté d’OpenAI de consolider son avance dans un secteur en pleine expansion et de limiter l’influence de ses concurrents sur le marché.

Alors que son IA générative phare ChatGPT compte plus de 250 millions d’utilisateurs, dont 10 millions d’abonnés payants, OpenAI s’affirme comme le leader incontesté de l’IA générative. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires annuel de 3,4 milliards de dollars, dont 2,7 milliards générés par ChatGPT seul. À plus long terme, OpenAI projette des revenus atteignant 100 milliards de dollars d’ici 2029, un chiffre comparable aux revenus actuels de géants comme Nestlé.

Toutefois, cette croissance rapide s’accompagne de dépenses massives. Selon certaines sources, OpenAI a déjà dépensé plus de 7 milliards de dollars pour former ses modèles et 1,5 milliard pour son personnel. Pour maintenir cette dynamique, l’entreprise pourrait envisager de doubler le prix de son abonnement premium ChatGPT Plus, actuellement à 20 dollars par mois, pour atteindre 44 dollars d’ici 2029.

Cette levée de fonds et la transition vers un modèle à but lucratif pourraient également ouvrir la voie à une introduction en bourse dans les prochaines années.

Source : Communiqué

